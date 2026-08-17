Σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία στα κατεχόμενα – «Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια καταστροφή»

Αρκετές υλικές ζημιές προκάλεσαν στην περιοχή Τρικώμου στα κατεχόμενα τα έντονα καιρικά φαινόμενα χθες ενώ και παραλιακά ο σφοδρός άνεμος παρέσυρε ομπρέλες θαλάσσης και ελαφρές μεταλλικές κατασκευές.

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ η σφοδρή καταιγίδα στο χωριό Άγιος Ιάκωβος προκάλεσε ζημιές σε γαλακτοκομεία, στο κτίριο του κυνηγετικού και σκοπευτικού ομίλου καθώς και σε 50 κυψέλες μελισσών. Εντοπίστηκαν ζημιές και σε 11 στάνες προβάτων στην περιοχή, όπου μετέβη ο «υπουργός γεωργίας», Χουσεΐν Τσαβούς και ο «υπυοργός εσωτερικών», Ντουρσούν Ογούζ ανακοινώνοντας ότι θα δοθούν αποζημιώσεις.

Ο «δήμαρχος» Τρικώμου, Χασάν Σαντίκογλου ανέφερε ότι εδώ και καιρό δεν έχουν αντιμετωπίσει τέτοια καταστροφή σημειώνοντας πως ενώ τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπιζαν πυρκαγιές κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων, σήμερα αντιμετωπίζουν την αντίθετη κατάσταση. Ομάδες του «δήμου» είπε, εργάζονταν για να ανοίξουν τους κλειστούς δρόμους.

Επίσης ο «υπουργός εσωτερικών» Ντουρσούν Ογκούζ ανέφερε ότι ο ανεμοστρόβιλος και η έντονη βροχή, που ξεκίνησαν από την παραλία στο κατεχόμενο Τρίκωμο και έφτασαν στον Άγιο Ιάκωβο, μαζί με ισχυρούς ανέμους προκάλεσαν ζημιές. Για τις απώλειες, πρόσθεσε θα δοθούν αποζημιώσεις με βάση τον «νόμο».

Πηγή: ΚΥΠΕ