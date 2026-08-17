Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Έκκληση για αιμοδοσία: Μόλις 100 προσέλευσεις παγκύπρια στις 17 Αυγούστου ενώ χρειάζονται 350 φιάλες την ημέρα
| Κύπρος

Σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία στα κατεχόμενα – «Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια καταστροφή»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ η σφοδρή καταιγίδα στο χωριό Άγιος Ιάκωβος προκάλεσε ζημιές σε γαλακτοκομεία, στο κτίριο του κυνηγετικού και σκοπευτικού ομίλου καθώς και σε 50 κυψέλες μελισσών.

Αρκετές υλικές ζημιές προκάλεσαν στην περιοχή Τρικώμου στα κατεχόμενα τα έντονα καιρικά φαινόμενα χθες ενώ και παραλιακά ο σφοδρός άνεμος παρέσυρε ομπρέλες θαλάσσης και ελαφρές μεταλλικές κατασκευές.

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ η σφοδρή καταιγίδα στο χωριό Άγιος Ιάκωβος προκάλεσε ζημιές σε γαλακτοκομεία, στο κτίριο του κυνηγετικού και σκοπευτικού ομίλου καθώς και σε 50 κυψέλες μελισσών. Εντοπίστηκαν ζημιές και σε 11 στάνες προβάτων στην περιοχή, όπου μετέβη ο «υπουργός γεωργίας», Χουσεΐν Τσαβούς και ο «υπυοργός εσωτερικών», Ντουρσούν Ογούζ ανακοινώνοντας ότι θα δοθούν αποζημιώσεις.

Ο «δήμαρχος» Τρικώμου, Χασάν Σαντίκογλου ανέφερε ότι εδώ και καιρό δεν έχουν αντιμετωπίσει τέτοια καταστροφή σημειώνοντας πως ενώ τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπιζαν πυρκαγιές κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων, σήμερα αντιμετωπίζουν την αντίθετη κατάσταση. Ομάδες του «δήμου» είπε, εργάζονταν για να ανοίξουν τους κλειστούς δρόμους.

Επίσης ο «υπουργός εσωτερικών» Ντουρσούν Ογκούζ ανέφερε ότι ο ανεμοστρόβιλος και η έντονη βροχή, που ξεκίνησαν από την παραλία στο κατεχόμενο Τρίκωμο και έφτασαν στον Άγιο Ιάκωβο, μαζί με ισχυρούς ανέμους προκάλεσαν ζημιές. Για τις απώλειες, πρόσθεσε θα δοθούν αποζημιώσεις με βάση τον «νόμο».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα