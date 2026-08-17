Εντοπίστηκαν 80 επικίνδυνα προϊόντα στις αγορές της ΕΕ – Έκκληση στους καταναλωτές να μην τα χρησιμοποιούν

Ογδόντα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ την εβδομάδα που άρχισε στις 10/08/26 και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα Safety Gate,(Δελτίο 32), σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή που δημοσιοποιεί τον σύνδεσμο Safety Gate, με τα προϊόντα αυτά και το είδος κινδύνου που αφορά στο κάθε ένα.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως τα προϊόντα αυτά για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, κατανεμήθηκαν ως ακολούθως, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 25 προϊόντα, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 18 προϊόντα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 16 προϊόντα, Τμήμα Περιβάλλοντος 10 προϊόντα, Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 6 προϊόντα, Τμήμα Οδικών Μεταφορών 5 προϊόντα.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ