Η Κύπρος στην πρώτη διακρατική συνάντηση έργου για βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων στη Μεσόγειο

Με τη συμμετοχή κυπριακής αντιπροσωπείας πραγματοποιήθηκε στην Αμπόστα της Ισπανίας η πρώτη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Share.MedWATER, με επίκεντρο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, την επαναχρησιμοποίηση υδάτινων πόρων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεσογειακών περιοχών απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Αθηένου αναφέρει ότι «στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Share.MedWATER, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Euro-MEDκαι έχει επικεφαλής εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ), πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Ιουλίου η πρώτη διακρατική συνάντηση και επίσκεψη πεδίου στην Αμπόστα της Ισπανίας (Δέλτα του Έβρου)».

Σημειώνεται πως «την Κύπρο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο Δήμαρχος Αθηένου και Πρόεδρος της ΑΝΕΤΕΛ, Κυριάκος Καρεκλάς, καθώς και στελέχη της ΑΝΕΤΕΛ, ο Γενικός Διευθυντής, Βασίλης Κωνσταντίνου και η Συντονίστρια του έργου Δρ. Ευδοκία Μπαλάμου».

Αναφέρεται ότι «στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσω της επαναχρησιμοποίησης μη συμβατικών υδάτινων πόρων (όμβρια ύδατα, γκρίζα ύδατα και επεξεργασμένα λύματα), η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και η προώθηση καινοτόμων και συμμετοχικών μοντέλων διαχείρισης νερού σε περιοχές της Μεσογείου».

Σημειώνεται πως «η συνάντηση στην Ισπανία επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του πιλοτικού έργου στο Δέλτα του Έβρου, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων, καθώς και στη συζήτηση για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της επαναχρησιμοποίησης νερού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ