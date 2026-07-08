Ο Ανδρέας Κυριακού για τη «Μοιραία Σύμπτωση»: Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που καθηλώνει τον αναγνώστη

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου του καταξιωμένου συγγραφέα Χαράλαμπου Στυλιανού, με τίτλο «Μοιραία Σύμπτωση», παρουσία του Δημαρχεύοντος Πάφου Άγγελου Ονησιφόρου και πλήθους φίλων της λογοτεχνίας.

Το βιβλίο παρουσίασε ο Δρ Κυριάκος Ιωάννου, πρόεδρος του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής και πανεπιστημιακός, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δημαρχεύων Πάφου και οι συντελεστές της εκδήλωσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ξεχωριστής λογοτεχνικής βραδιάς.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ, Ανδρέας Κυριακού, συνεχάρη θερμά τον συγγραφέα για το νέο του έργο, χαρακτηρίζοντας τη «Μοιραία Σύμπτωση» ως ένα καλογραμμένο αστυνομικό μυθιστόρημα που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.

Όπως σημειώνει, με φόντο την Κύπρο και μια μυστηριώδη υπόθεση που εκτυλίσσεται στην Πάφο, ο Χαράλαμπος Στυλιανού υφαίνει μια συναρπαστική πλοκή γεμάτη ανατροπές, μυστικά και αγωνία, ενώ οι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες και η έντονη αφήγηση οδηγούν σε μια δυνατή τελική αποκάλυψη.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Κυριακού εκφράζει τις θερμότερες ευχές του για καλή πορεία του βιβλίου, ευχόμενος να αγαπηθεί από το αναγνωστικό κοινό και να γνωρίσει τη μεγάλη επιτυχία που του αξίζει.