Αστραπιαία επέμβαση στον Άγιο Μάμα: Έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο κρατικό δάσος Τροόδους σε μόλις 7 λεπτά

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά στο κρατικό δάσος Τροόδους, πλησίον της κοινότητας Αγίου Μάμα, που εκδηλώθηκε η ώρα 12:03, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οπως τονίζει, χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 12:10, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο άτομα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ