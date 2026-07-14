Ιράν: Οι ΗΠΑ έπληξαν το Μπουσέρ - Εκρήξεις στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, αμερικανικά πλήγματα σε περιοχή κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ

Η πόλη-λιμάνι Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός του Ιράν, τέθηκε στο στόχαστρο στη διάρκεια της ημέρας από πλήγματα των ΗΠΑ, σε μια πλήρη στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

"Τέσσερα σημεία της πόλης Μπουσέρ επλήγησαν από εχθρικά βλήματα το μεσημέρι" (11:30 ώρα Ελλάδας), με τα πυρά να αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της ομώνυμης επαρχίας, τον Εχσάν Τζαχανιάν, όπως μετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Η κρατική τηλεόραση έκανε επίσης λόγο για πέντε εκρήξεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ, στην περιοχή της πόλης-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, που τίθεται τις τελευταίες μέρες στο στόχαστρο αμερικανικών πληγμάτων.

"Πριν από μερικά λεπτά, πέντε εκρήξεις ακούστηκαν δυτικά της Μπαντάρ Αμπάς", μετέδωσε, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις, η κρατική τηλεόραση.

Εξάλλου, αμερικανικά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο σήμερα μετά το μεσημέρι το νοτιοδυτικό Ιράν, σε πετρελαϊκή ζώνη κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η πόλη Αμπαντάν, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής, καθώς και η πόλη-λιμάνι Μαχσάχρ, που είναι επίσης πετροχημική ζώνη, τέθηκαν στο στόχαστρο, σύμφωνα με τον Βαλολάχ Χαγιατί, αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χουζιστάν, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Ιράν κατήγγειλε σήμερα σχέδιο νόμου της βρετανικής κυβέρνησης που χαρακτηρίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οργάνωση που συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια, ώστε να ενισχύσει τη μάχη κατά των δραστηριοτήτων της.

"Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την εχθρική ενέργεια της βρετανικής κυβέρνησης (...) ως αδικαιολόγητη, ανεύθυνη και αντίθετη προς τους θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου", ανέφερε σε ανακοίνωση η ιρανική διπλωματία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ