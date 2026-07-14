Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση του εθελοντισμού υπέγραψαν ΠΣΣΕ, ΕΣΣΕ Πάφου και Δ. Ιεροκηπίας

Μνημόνιο Σ

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Πάφου και ο Δήμος Ιεροκηπίας, με στόχο την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημητρίου, ο Πρόεδρος του ΕΣΣΕ Πάφου, Λάκης Χριστοδούλου, και ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, Νίκος Παλιός, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους για στενότερη συνεργασία και συντονισμό δράσεων προς όφελος των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι τρεις φορείς δεσμεύονται να συνεργαστούν για την προώθηση του εθελοντισμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημητρίου, τόνισε ότι η συγκεκριμένη συνεργασία αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και στην προώθηση δράσεων με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία του εθελοντισμού ως μοχλού κοινωνικής ανάπτυξης και αλληλεγγύης.