Mελέτη: Η Κύπρος ανάμεσα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την αφρικανική σκόνη

Τα επεισόδια ερημικής σκόνης που επηρεάζουν την Ευρώπη εντείνονται, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας αυξανόμενες προκλήσεις για την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη με τη συμμετοχή ερευνητών του Ινστιτούτου Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Κύπρου, η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, συνδέει την αυξανόμενη ένταση των επεισοδίων μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα και άλλες ερημικές περιοχές με αλλαγές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εντεινόμενη ξηρασία και η ερημοποίηση στη Βόρεια Αφρική, καθώς και οι μεταβολές στα ατμοσφαιρικά συστήματα, οι οποίες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης προς την Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο τη θερμοκρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και την ποιότητα του αέρα. Στη Νότια Ευρώπη καταγράφονται περίπου 46 επεισόδια ερημικής σκόνης ετησίως, τα οποία αυξάνουν τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα.

Η σκόνη που μεταφέρεται στην περιοχή ευθύνεται, σύμφωνα με τη μελέτη, για περίπου το ένα τρίτο της ετήσιας μέσης τιμής σωματιδιακής ρύπανσης PM10 που θεωρείται αποδεκτή βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, περιλαμβανομένης της έξαρσης του άσθματος και της αύξησης της θνησιμότητας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, τα επεισόδια ερημικής σκόνης στη Νότια Ευρώπη συνδέθηκαν τα τελευταία χρόνια με αύξηση της ημερήσιας θνησιμότητας κατά περίπου 0,67% και των αναπνευστικών νοσηλειών παιδιών κατά περίπου 2,5%.

Η έρευνα καταγράφει σταδιακή αύξηση της μεταφερόμενης σκόνης σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τον τελευταίο αιώνα, όπως προκύπτει και από μετρήσεις σκόνης στους πάγους των Άλπεων.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μεταφορά ερημικής σκόνης και στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση στην ένταση των επεισοδίων κατά την τελευταία δεκαετία.

Η μελέτη έδειξε ακόμη ότι οι μέσες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στη Νότια Ευρώπη είναι υπερδιπλάσιες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη. Οι ερευνητές του Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα (CARE-C) του Ινστιτούτου Κύπρου, οι οποίοι είναι συν-συγγραφείς της μελέτης, αναφέρουν ότι η ερημική σκόνη αποτελεί φυσικό φαινόμενο για την περιοχή.

Ωστόσο, όπως εξηγούν, η νέα μελέτη δείχνει ότι τα επεισόδια σκόνης και οι επιπτώσεις τους εντείνονται με την πάροδο του χρόνου, ενώ οι συνθήκες που ευνοούν τα εντονότερα φαινόμενα μεταβάλλονται κατά τρόπο που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Αυτό σημαίνει, σημειώνουν, ότι η ερημική σκόνη ενδέχεται να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία τα επόμενα χρόνια.

Τονίζουν, τέλος, ότι η καλύτερη προετοιμασία και προσαρμογή απέναντι στα εντονότερα επεισόδια σκόνης, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των προσπαθειών για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

ΚΥΠE