Κλιματική δικαιοσύνη, όχι μόνο πράσινη μετάβαση: Η Νατάσα Ιωάννου εξηγεί στον «Π» γιατί η κλιματική κρίση είναι ένα βαθιά κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση παύει να αποτελεί ένα μακρινό ή αφηρημένο πρόβλημα και γίνεται ολοένα και πιο ορατή στην καθημερινότητα των πολιτών, η έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο. Οι παρατεταμένοι καύσωνες, τα επεισόδια σκόνης, οι πυρκαγιές που αφήνουν πίσω τους ανθρώπινες απώλειες και κατεστραμμένα οικοσυστήματα, αλλά και η αυξανόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους, δεν είναι απλώς μεμονωμένα περιστατικά. Συνθέτουν μία νέα κανονικότητα που απαιτεί διαφορετικό τρόπο σκέψης και δράσης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης με τη Νατάσα Ιωάννου από τη ΜΟΚ «Φίλοι της Γης Κύπρου», αναδείχθηκε μια διάσταση που συχνά παραμένει στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου. Η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα. Είναι βαθιά κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, που αφορά την ισότητα, τη συμμετοχή και τη δημοκρατία. Η κλιματική δικαιοσύνη, όπως εξηγεί, αποτελεί ένα ευρύ πλαίσιο που συνδέει την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με την ανάγκη για δίκαιη κατανομή των πόρων, των ευθυνών και των λύσεων.

Η ουσία της προσέγγισης αυτής βρίσκεται στο απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα του ποιος επηρεάζεται περισσότερο και ποιος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις αποφάσεις. Δεν αρκεί να εφαρμόζονται τεχνολογικές λύσεις ή πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών. Χρειάζεται να διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι που πλήττονται περισσότερο, συχνά χωρίς να ευθύνονται ουσιαστικά για την κρίση, έχουν λόγο στο πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές. Αυτό μεταφράζεται σε πρακτικές επιλογές. Για παράδειγμα, όταν εφαρμόζονται προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, σε μονογονεϊκές οικογένειες ή σε πολυμελείς οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος.

Κλειστές πόρτες

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Νατάσα Ιωάννου, η πραγματικότητα στην Κύπρο συχνά απέχει από αυτή την προσέγγιση. Ένα βασικό εμπόδιο είναι αυτό που περιγράφει ως «σύνδρομο της κλειστής πόρτας». Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών γενικότερα δεν συμμετέχουν συστηματικά από την αρχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, καλούνται να αντιδράσουν εκ των υστέρων σε ήδη διαμορφωμένες πολιτικές. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η συμμετοχή είναι περιορισμένη και η δυνατότητα ουσιαστικής επιρροής μειωμένη. Παράλληλα, η έλλειψη πόρων καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την παρουσία των οργανώσεων σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης.

Το πρόβλημα εντείνεται από τον κατακερματισμό των πολιτικών. Ζητήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η στέγαση, η χρήση γης και η διαχείριση φυσικών κινδύνων, αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από διαφορετικά υπουργεία και φορείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απουσία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που να λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τομέων. Η κλιματική δικαιοσύνη, αντίθετα, προτείνει μια ολιστική προσέγγιση, όπου όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται μαζί και με την ίδια προτεραιότητα.

Κουλτούρα και υποδομές

Σημαντικό ρόλο στον δημόσιο διάλογο παίζει και η αντίληψη περί «κουλτούρας». Συχνά προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι Κύπριοι δεν έχουν την κουλτούρα να χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες ή ποδήλατα. Η κ. Ιωάννου απορρίπτει αυτή την προσέγγιση, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά των πολιτών συνδέεται άμεσα με τις υποδομές που υπάρχουν. Όταν το οδικό δίκτυο και ο σχεδιασμός των πόλεων είναι προσαρμοσμένα σχεδόν αποκλειστικά στο αυτοκίνητο, είναι αναμενόμενο οι πολίτες να το χρησιμοποιούν. Αντίστοιχα, όπου δημιουργούνται ασφαλείς και λειτουργικές εναλλακτικές, οι επιλογές των ανθρώπων αλλάζουν. Το ίδιο ισχύει και στον ενεργειακό τομέα, όπου παρά τις επενδύσεις σε μεγάλες μονάδες ανανεώσιμης ενέργειας, δεν έχει δοθεί η απαραίτητη έμφαση σε μικρότερες, συμμετοχικές λύσεις όπως οι ενεργειακές κοινότητες.

Το Πεντάκωμο

Η σύνδεση της κλιματικής κρίσης με την κοινωνική αδικία γίνεται ιδιαίτερα εμφανής μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Η περίπτωση του Πεντακώμου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η συγκέντρωση βαριάς βιομηχανίας, υποδομών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε μια περιοχή, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις αποφάσεις, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ισοκατανομή των επιβαρύνσεων. Οι κάτοικοι εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους για την υγεία τους και βλέπουν την ποιότητα ζωής τους να υποβαθμίζεται, ενώ δεν είχαν ουσιαστική φωνή στη διαδικασία που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη.

Παράλληλα, η κλιματική κρίση επιδεινώνει ήδη υπάρχουσες ανισότητες. Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα από τα πιο έντονα προβλήματα στην Κύπρο, με πολλούς πολίτες να αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες όπως η ψύξη το καλοκαίρι ή η θέρμανση τον χειμώνα. Ταυτόχρονα, η στεγαστική κρίση και το αυξημένο κόστος ζωής δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί είναι και οι πιο εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το περιβάλλον, οι πολιτικές που δεν λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης κινδυνεύουν να βαθύνουν αντί να μειώσουν τις ανισότητες.

Πράσινη μετάβαση και κοινωνική δικαιοσύνη

Η έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατία. Δεν αφορά μόνο τα αποτελέσματα των πολιτικών, αλλά και τη διαδικασία μέσα από την οποία αυτές διαμορφώνονται. Η συμμετοχή των πολιτών, η διαφάνεια και η ουσιαστική διαβούλευση είναι βασικές προϋποθέσεις για μια δίκαιη μετάβαση. Όπως τονίζει η κ. Ιωάννου, δεν υπάρχει μια ενιαία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Κάθε κοινότητα έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, και αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Η έκκληση προς τους πολίτες είναι σαφής. Η ενημέρωση αποτελεί το πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται ενεργή συμμετοχή, είτε μέσα από την παρακολούθηση τοπικών διαβουλεύσεων είτε μέσω της στήριξης οργανώσεων και συλλογικών πρωτοβουλιών. Η εμπλοκή μπορεί να ξεκινήσει διστακτικά, αλλά συχνά εξελίσσεται σε βαθύτερη συμμετοχή όταν οι άνθρωποι αντιληφθούν ότι η φωνή τους έχει σημασία.

Τελικά, η συζήτηση για την κλιματική δικαιοσύνη δεν είναι απλώς μια ακόμη θεματική στον δημόσιο διάλογο. Είναι ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που οργανώνουμε την κοινωνία και την οικονομία μας. Για την Κύπρο, η πρόκληση δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά να το κάνει με τρόπο που ενισχύει τη συνοχή, την ισότητα και τη δημοκρατία. Η πράσινη μετάβαση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία, αλλά μόνο αν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με γνώμονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Διαφορετικά, κινδυνεύει να μετατραπεί σε μία ακόμη πηγή ανισοτήτων σε μια κοινωνία που ήδη δοκιμάζεται.

Η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε στα αγγλικά για το «Politis to the Point» και αναρτήθηκε στο YouTube στο πλαίσιο της εκπομπής UNFILTERED