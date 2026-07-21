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Θα μας... κάψει! Έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας την Πέμπτη - Πότε αναμένεται πτώση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση.

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