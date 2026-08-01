Στους δρόμους οι αμπελουργοί της Πάφου: Ζητούν αποζημιώσεις για όλες τις ποικιλίες σταφυλιών

Στους δρόμους βγήκαν στις 09:00 το πρωί του Σαββάτου οι αμπελουργοί της Πάφου, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της κυβέρνησης να αποζημιώσει μόνο συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών που επλήγησαν από τον περονόσπορο.

Οι παραγωγοί συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της κοινότητας Τσάδας, καταγγέλλοντας ότι το κράτος τους εγκαταλείπει τη στιγμή που βιώνουν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών. Βασικό αίτημά τους είναι η ίση μεταχείριση όλων των αμπελουργών και η αποζημίωση όλων των ποικιλιών που υπέστησαν ζημιές, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη απόφαση δημιουργεί παραγωγούς «δύο ταχυτήτων».

Ο εκπρόσωπος των αμπελουργών, Μύρος Γιάγκου, δήλωσε ότι η κινητοποίηση αποτελεί μήνυμα διαμαρτυρίας προς την Πολιτεία, καθώς ,όπως ανέφερε, το κράτος έχει επιλέξει μόνο ορισμένες ποικιλίες για αποζημίωση λόγω του περονοσπόρου, αφήνοντας εκτός άλλες που έχουν επίσης υποστεί σοβαρές καταστροφές.

«Ζητούμε και απαιτούμε να αποζημιωθούν όλες οι ποικιλίες. Οι αμπελουργοί χρειάζονται οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την απόγνωση που επικρατεί στον κλάδο περιέγραψε και αμπελουργός της περιοχής, ο οποίος δήλωσε ότι καλλιεργεί 150 δεκάρια αμπελώνων, τα οποία δεν πρόκειται να τρυγήσει φέτος, ενώ έχει ήδη επωμιστεί έξοδα που ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.

Όπως είπε, η κυβέρνηση οφείλει να αποζημιώσει όλους τους παραγωγούς ανεξαρτήτως ποικιλίας. Οι αμπελουργοί υποστηρίζουν ότι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας επισκέφθηκαν τις πληγείσες περιοχές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο τέσσερις ποικιλίες παρουσιάζουν ζημιές άνω του 50%. Ωστόσο, οι ίδιοι απορρίπτουν αυτή την εκτίμηση, επιμένοντας ότι υπάρχουν και άλλες ποικιλίες που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε πως δηλώσεις ζημιάς θα γίνονται δεκτές μόνο για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες Μαύρο, Ξυνιστέρι, Μαραθεύτικο και Βασίλισσα.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς παραγωγοί άλλων ποικιλιών, οι οποίοι επίσης επλήγησαν από τον περονόσπορο, μένουν εκτός της διαδικασίας αποζημίωσης.

Ο επαρχιακός γραμματέας του Παναγροτικού Πάφου, Πανίκος Κάπονας, εξέφρασε την αγανάκτηση των αμπελουργών για τις εξαιρέσεις που έχουν γίνει, κάνοντας λόγο για ολική καταστροφή. Όπως ανέφερε, οι αγροτικές οργανώσεις απέστειλαν επιστολή προς την αρμόδια Υπουργό, ζητώντας να συμπεριληφθούν άμεσα όλες οι ποικιλίες στο σχέδιο αποζημιώσεων.

«Δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις. Με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε περαιτέρω συρρίκνωση», υπογράμμισε. Από την πλευρά του, ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ Πάφου, Ηρόδοτος Αντωνιάδης, ανέφερε ότι η κινητοποίηση αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα προς το κράτος για την ανάγκη άμεσης στήριξης της αμπελουργίας. Όπως είπε, η αμπελουργία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της Κύπρου, ενώ οι αμπελώνες λειτουργούν και ως φυσικές αντιπυρικές ζώνες, περιορίζοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να αποζημιώσει όλες τις ποικιλίες, ώστε να δοθεί προοπτική συνέχισης της δραστηριότητας των αμπελουργών και να διατηρηθεί ζωντανή η κυπριακή ύπαιθρος.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, τόνισε ότι το κράτος οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα την αμπελοκαλλιέργεια της Πάφου, η οποία, όπως είπε, έχει πληγεί καθολικά από τον περονόσπορο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταστροφή εκτείνεται σε ολόκληρη την επαρχία και αφορά όλες τις ποικιλίες. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από το Υπουργείο Γεωργίας να προχωρήσει σε νέα επιθεώρηση των αμπελώνων, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική έκταση των ζημιών. Ο κ. Πιττοκοπίτης αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνία με αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι περί τα τέλη Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί νέα επιθεώρηση, καθώς ο περονόσπορος εξακολουθεί να εξελίσσεται και η περίοδος εκδήλωσης της ασθένειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Στη διαμαρτυρία παρευρέθηκε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάφου, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος χαρακτήρισε ολική την καταστροφή από τον περονόσπορο, σημειώνοντας ότι «ο περονόσπορος δεν βλέπει ποικιλίες». Όπως ανέφερε, οι αμπελουργοί αγωνίζονται για το εισόδημα των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα στηρίζουν την ύπαιθρο και συμβάλλουν στην πυροπροστασία κατά τη θερινή περίοδο.

Τη στήριξή της στα αιτήματα των παραγωγών εξέφρασε και η βουλευτής του ΔΗΣΥ Πάφου, Νικολέττα Κωνσταντίνου. Όπως ανέφερε, πολλοί επαγγελματίες αμπελουργοί καλλιεργούν ποικιλίες που δεν περιλαμβάνονται στις δηλώσεις ζημιάς, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης. Η κ. Κωνσταντίνου κάλεσε την Πολιτεία να επεκτείνει το μέτρο των αποζημιώσεων σε όλες τις ποικιλίες και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πληγέντες αμπελουργούς να υποβάλουν αιτήσεις για οικονομική στήριξη.