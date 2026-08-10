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Δασική πυρκαγιά στην Τρυπημένη: Εκτός ελέγχου το μέτωπο - Επιχειρεί και ελικόπτερο (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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@TAKAjansi

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή το μεσημέρι της Παρασκευής και μέχρι τις 15:40 δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις, προσωπικό του «τμήματος δασών», της «πολιτικής άμυνας», «στρατιωτικό» προσωπικό και κάτοικοι της περιοχής, ενώ συνδράμει και ελικόπτερο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:45 σε δασική περιοχή στην Τρυπημένη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας», στην κατάσβεση επιχειρούν «πυροσβεστικές» δυνάμεις, το «τμήμα δασών», η «πολιτική άμυνα», «στρατιωτικό» προσωπικό και κάτοικοι της περιοχής.

Μέχρι τις 15:40 η φωτιά δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονταν από το έδαφος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο των κατοχικών δυνάμεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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