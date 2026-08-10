Δασική πυρκαγιά στην Τρυπημένη: Εκτός ελέγχου το μέτωπο - Επιχειρεί και ελικόπτερο (βίντεο)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:45 σε δασική περιοχή στην Τρυπημένη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας», στην κατάσβεση επιχειρούν «πυροσβεστικές» δυνάμεις, το «τμήμα δασών», η «πολιτική άμυνα», «στρατιωτικό» προσωπικό και κάτοικοι της περιοχής.

Tirmen’de ormanlık alanda çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Tirmen'de ormanlık alanda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.… pic.twitter.com/bjSvdkPbSh — Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) August 10, 2026

Μέχρι τις 15:40 η φωτιά δεν είχε τεθεί υπό έλεγχο. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονταν από το έδαφος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο των κατοχικών δυνάμεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ