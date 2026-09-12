Σάλος στη Βουλή: Βουλευτές τα βάζουν με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις - Ποιοι και γιατί ενέγραψαν θέμα [εικόνα]

Σάλο και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση για εγγραφή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θέματος που αφορά τη δράση περιβαλλοντικών οργανώσεων και ακτιβιστών, έπειτα από πρωτοβουλία του ΕΛΑΜ. Το ζήτημα θα συζητηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, και ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο τίθεται προς συζήτηση η δράση της κοινωνίας των πολιτών και όσων ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στο μικροσκόπιο η δράση ακτιβιστών

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, το θέμα τιτλοφορείται «Οι επιπτώσεις της δράσης συγκεκριμένων ακτιβιστικών οργανώσεων και ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και η αξιολόγηση της ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου». Η εγγραφή έγινε με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου, έπειτα από εισήγηση των βουλευτών του ΕΛΑΜ, Λίνου Παπαγιάννη και Λίνου Ιωάννη Χατζηγεωργίου. Η πρόταση πέρασε κατά πλειοψηφία, με τις ψήφους του ΕΛΑΜ, του ΔΗΚΟ και του ΔΗΣΥ. Εναντίον τάχθηκαν το ΑΚΕΛ και το Άλμα.

Η διατύπωση του θέματος είναι αυτή που προκαλεί και τα περισσότερα ερωτήματα. Δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση ή σε συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά συνολικά στις «επιπτώσεις» της δράσης οργανώσεων και ακτιβιστών και στην ανάγκη «λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου».

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπου μέλη οργανώσεων έχουν ήδη σχολιάσει την εξέλιξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω ενέργεια απαράδεκτη και εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση να τεθεί η δράση τους στο μικροσκόπιο της Βουλής. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Επιτροπής και στο τι ακριβώς θα τεθεί ενώπιον των βουλευτών. Ποιες είναι οι «επιπτώσεις» που επικαλούνται οι εισηγητές και ποια είναι τα μέτρα που θεωρούν ότι ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν;