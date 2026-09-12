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Tραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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“ Όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί.

“ Νομίζω πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι πιθανό αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Προσπαθούν ν’ αντισταθούν όσο μπορούν προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο.

“ Όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά”.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

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