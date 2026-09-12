Νέο στεγαστικό σχέδιο για τις ορεινές κοινότητες προανήγγειλε ο ΠτΔ

Νέο στεγαστικό σχέδιο αναμένεται να εξαγγείλει τις επόμενες μέρες η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων των ορεινών κοινοτήτων στην προεδρική κατοικία Τροόδους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «σε πολύ λίγες μέρες θα εξαγγείλουμε ακόμη ένα νέο στεγαστικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων των ορεινών κοινοτήτων».

Πρόσθεσε ότι το σχέδιο προετοιμάστηκε από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, «αφού πρώτα ακούσαμε όλους εσάς γιατί είναι σημαντικό τα σχέδια που ανακοινώνουμε να ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες και προσδοκίες».

Αναφέρθηκε στα δύο στεγαστικά σχέδια που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη, εκ των οποίων το ένα προβλέπει παραχώρηση 570 κρατικών οικοπέδων σε τιμή μειωμένη κατά 75% της αξίας τους. Το δεύτερο προβλέπει την παραχώρηση κινήτρων σε οικογένειες για αξιοποίηση υφιστάμενης κατοικίας ή οικοπέδου, ειδικά για τις στεγαστικές ανάγκες μελών της ίδιας οικογένειας, ασχέτως αν ο συντελεστής δόμησης έχει ξεπεραστεί.

Πέραν του 3ου στεγαστικού σχεδίου για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων ο Πρόεδρος επισήμανε ότι σύντομα θα υπάρχουν νέες ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση του κράτους πρόνοιας, ενώ πρόσθεσε ότι και ο ιδιωτικός τομέας «θέλει να ενισχύσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

Αναφερόμενος στο Στεγαστικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το χαρακτήρισε ως μια μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα και όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.

«Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί και προβληματίζει τους νέους και τις νέες, τις νεαρές οικογένειες», είπε, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή της δικής του διακυβέρνησης έχουν προκηρυχθεί περισσότερα από δέκα στεγαστικά σχέδια, έχουμε επενδυθεί περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ, και περισσότερες από 5.500 νέες οικιστικές μονάδες βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης και θα προστεθούν στην αγορά.

«Και όλα αυτά που υλοποιούμε το κάνουμε χάρη στην οικονομική δυνατότητα του κράτους, χάρη στην υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική που μας επιτρέπει να επιστρέφουμε την ανάπτυξη πίσω στην κοινωνία».

Να διπλασιαστεί ο πληθυσμός στις ορεινές κοινότητες

Ο Πρόεδρος συνεχάρη τους μαθητές και τις μαθήτριες που βραβεύτηκαν σήμερα σημειώνοντας ότι «η επιτυχία σας είναι αποτέλεσμα της δικής σας προσπάθειας, της συνέπειας και της επιμονής σας» και ανέφερε ότι στο πλαίσιο παροχής ευκαιριών στο κομμάτι της παιδείας, έχει αποφασιστεί όπως «η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων μας στις ορεινές μας περιοχές είναι ολοήμερα για να βοηθήσουμε τα παιδιά, τους γονείς, τις κοινότητες».

Πρόσθεσε ότι στο ίδιο πλαίσιο, έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση να διατηρηθούν δημοτικά σχολεία σε απομακρυσμένες κοινότητες, παρά τον πολύ μικρό αριθμό μαθητών, όπως στην περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου, «το οποίο λειτούργησε ακόμη και με έναν μαθητή ακριβώς για να στείλουμε μήνυμα για την ανάγκη στήριξης των ορεινών μας περιοχών και αυτό το πράξαμε και με άλλες κοινότητες».

Είπε επίσης ότι έχουν λειτουργήσει παράλληλα ολιγομελή τμήματα κατεύθυνσης στα Λύκεια «ακόμη και με δύο μαθητές», ώστε τα παιδιά των ορεινών κοινοτήτων να έχουν τις ίδιες επιλογές και τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. «Η επένδυση μας στις ορεινές περιοχές δεν είναι λογιστική πράξη, την προσεγγίζουμε ως επένδυση στο μέλλον της χώρας μας και αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να παρέχεται ισότιμα σε κάθε νέο και κάθε νέα» ανέφερε.

Απευθυνόμενος στους μαθητές, τους κάλεσε να είναι περήφανοι για όσα έχουν πετύχει, σημειώνοντας ότι «η σημερινή διάκριση είναι η αρχή και όχι το τέλος της προσπάθειάς σας». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι πολλοί θα επιστρέψουν στις κοινότητές τους με περισσότερες γνώσεις, εμπειρίες και νέες ιδέες, τονίζοντας ότι «δική μας ευθύνη είναι να δημιουργήσουμε όλες τις υποδομές για να σας επιτρέψουμε να επιστρέψετε και να θέλετε να μείνετε στις περιοχές σας».

Επιπλέον ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι πρέπει να τεθεί ο στόχος αύξησης του πληθυσμού στις ορεινές κοινότητες και την Τυλληρία την επόμενη δεκαετία, αναφέροντας ότι «δεν μας τιμά ιδιαίτερα- είδα 160 κοινότητες με 32 χιλιάδες κατοίκους», προσθέτοντας ότι πρέπει ο αριθμός να φτάσει τις 64 χιλιάδες.

Η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα

Όπως ανέφερε η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Empowering Youth» της HELLENiQ ENERGY, η οποία από το 2009 έχει βραβεύσει περισσότερους από 5.700 αριστούχους αποφοίτους στην Ελλάδα και από φέτος το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην Κύπρο, «ξεκινώντας από τους αριστούχους αποφοίτους των ορεινών μας κοινοτήτων».

Ο Πρόεδρος ανέδειξε την έμπρακτη προσφορά της HELLENiQ ENERGY και της ΕΚΟ προς τις ορεινές κοινότητες, σημειώνοντας ότι «οι συγκεκριμένες δράσεις αποδεικνύουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη, την προσφορά τους προς την κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά, εδώ είναι το βασικό ζητούμενο για κάθε δράση, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Ανέφερε επίσης ότι το νέο τριετές πρόγραμμα, θα ξεπεράσει σε κόστος τα 3 εκατομμύρια ευρώ, και θα καλύψει ιδιαίτερες ανάγκες των ορεινών κοινοτήτων που εμπίπτουν στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων και των κοινοτήτων της περιοχής Τηλλυρίας.

Όπως σημείωσε το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 200 και πλέον νέων οικογενειών των Ορεινών Κοινοτήτων και της περιοχής Τηλλυρίας, καθώς και η προσφορά δωρεάν προγεύματος σε 660 παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία αυτών των ορεινών περιοχών «είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις με θετικό πρόσημο».

Είπε επίσης ότι τα νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι επιπλέον των υφιστάμενων πολύ σημαντικών δράσεων της εταιρείας, όπως, για παράδειγμα, η «Ζεστή Αγκαλιά», «μέσω της οποίας για τέταρτη χρονιά η ΕΚΟ στηρίζει έμπρακτα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καλύπτοντας τις ανάγκες θέρμανσης 17 ιδρυμάτων στις ορεινές κοινότητες».

Ευχαρίστησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΟ στην Κύπρο, Γιώργο Γρηγορά, «τόσο για τη μέχρι σήμερα γενναιόδωρη στήριξή τους όσο και για τις νέες, πολύ σημαντικές δράσεις που εξήγγειλαν πριν από λίγο, αλλά και όλα αυτά, είμαι σίγουρος, που θα ανακοινωθούν στο μέλλον».

Είπε επίσης ότι «με τις εξαγγελίες της EKO επιβεβαιώνεται ακριβώς πόσο σημαντική είναι η στήριξη δράσεων και πολιτικών που στοχεύουν στην ευημερία των πολιτών και στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους». Πρόσθεσε ότι η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα που είναι πολύ καθοριστική έρχεται υποστηρικτικά στις δράσεις της πολιτείας και βοηθά στην κάλυψη σημαντικών καθημερινών αναγκών χιλιάδων ανθρώπων σε εκατοντάδες κοινότητες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο.

«Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το 'πρωινό για όλους', που προανέφερα, μια σημαντική δράση, την οποία αρχίσαμε σε πιλοτική φάση με τη συνδρομή της Allwyn, για την παροχή δωρεάν υγιεινού πρωινού στα παιδιά των δημόσιων νηπιαγωγείων. Αρχίσαμε με συνολικά 3.600 παιδιά στα νηπιαγωγεία της Λάρνακας και ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και σταδιακά θα το επεκτείνουμε σε παγκύπρια βάση. Χαίρομαι γιατί η EKO στηρίζει και αυτή την προσπάθεια, και έχει αποφασίσει να προσφέρει πρόγευμα σε 660 παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία των ορεινών περιοχών», σημείωσε.