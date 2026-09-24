Το ξημέρωμα της ορεινής Πάφου

«Εκεί που η νύχτα παραδίδει τη θέση της στο φως… η ορεινή Πάφος ξυπνά αργά, μέσα σε χρώματα, σιωπή και άγρια ομορφιά.»

Το σίγουρο είναι πως «Η ορεινή Πάφος ξημερώνει με τον δικό της τρόπο… ήσυχα, περήφανα, μαγικά.»