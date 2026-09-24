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πριν 3 ώρες

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Το ξημέρωμα της ορεινής Πάφου

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

«Εκεί που η νύχτα παραδίδει τη θέση της στο φως… η ορεινή Πάφος ξυπνά αργά, μέσα σε χρώματα, σιωπή και άγρια ομορφιά.»

Το σίγουρο είναι πως «Η ορεινή Πάφος ξημερώνει με τον δικό της τρόπο… ήσυχα, περήφανα, μαγικά.»

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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