Συνεχίζονται οι εργασίες ευπρεπισμού και αναβάθμισης από τον Δήμο Πάφου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ευπρεπισμού και αναβάθμισης στην περιοχή του Μουττάλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου.

Όπως αναφέρεται, οι παρεμβάσεις αφορούν το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στους παιδότοπους και τα πάρκα, τα οποία περιποιούνται και αναβαθμίζονται.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί εργασίες καθαρισμού των ρυακιών.

Σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Πάφου, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση της εικόνας της περιοχής όσο και στην ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν για ακόμη λίγες ημέρες, ώστε να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις και να παρουσιαστεί η συνολική ανανεωμένη εικόνα της περιοχής του Μουττάλου.

«Ο Δήμος Πάφου, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό του δημότη», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τον Δημαρχεύοντα να υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για μια πιο καθαρή, ασφαλή και όμορφη Πάφο συνεχίζεται με συντονισμό, συνέπεια και δυναμισμό.