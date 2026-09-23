Σύσκεψη για αστυνόμευση και πυρασφάλεια στα Κρασοχώρια

Θέματα αστυνόμευσης και πυρασφάλειας συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε την Τετάρτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Κώστας Φυτιρής με κοινοτάρχες του Συμπλέγματος Κρασοχωριών, στην επαρχία Λεμεσού.

Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις Τοπικές Αρχές, ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς επαφής με τις τοπικές Αρχές και της επιτόπιας καταγραφής ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων της υπαίθρου.

Οι κοινοτάρχες έθεσαν σειρά θεμάτων που απασχολούν τις κοινότητες της περιοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για επαρκή αστυνομική παρουσία και αποτελεσματικότερη κάλυψη, καθώς και σε ζητήματα πυρασφάλειας και πυροσβεστικής ανταπόκρισης.

Η περιοχή των Κρασοχωριών καλύπτει μεγάλη γεωγραφική έκταση, με σημαντικές αποστάσεις μεταξύ των κοινοτήτων και έντονο αγροτικό και αμπελουργικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

Ο κ. Φυτιρής άκουσε τις εισηγήσεις και τους προβληματισμούς των κοινοταρχών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος, όπως σημειώθηκε, είναι η προώθηση πρακτικών και εφαρμόσιμων λύσεων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή, ο Υπουργός επισκέφθηκε επίσης τον Αστυνομικό Σταθμό Πάχνας, όπου ενημερώθηκε από μέλη της Αστυνομίας για τη λειτουργία του σταθμού, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής.

Ακολούθως, επισκέφθηκε τον υπό ανέγερση νέο Αστυνομικό Σταθμό, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Ο κ. Φυτιρής δήλωσε ότι η παρουσία του στις ίδιες τις κοινότητες και η άμεση επικοινωνία τόσο με τις τοπικές Αρχές όσο και με τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας επιτρέπουν την καλύτερη αποτύπωση των αναγκών και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

Τα ζητήματα και οι εισηγήσεις που τέθηκαν θα αξιολογηθούν σε συντονισμό με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ