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Πρόλαβαν τα χειρότερα: Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στο πάρκο Ακαδημίας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η φωτιά στην Αγλαντζιά εκδηλώθηκε στις 18:20 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο δέκα λεπτά αργότερα, αφού έκαψε μικρή έκταση με ξερά χόρτα και σκουπίδια.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Εθνικό Δασικό Πάρκο «Παιδαγωγικής Ακαδημίας», στην Αγλαντζιά.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η φωτιά ξέσπασε στις 18:20 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:30.

Η πυρκαγιά έκαψε μικρή έκταση με ξερά χόρτα και σκουπίδια. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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