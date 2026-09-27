Πρόλαβαν τα χειρότερα: Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στο πάρκο Ακαδημίας

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Εθνικό Δασικό Πάρκο «Παιδαγωγικής Ακαδημίας», στην Αγλαντζιά.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η φωτιά ξέσπασε στις 18:20 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:30.

Η πυρκαγιά έκαψε μικρή έκταση με ξερά χόρτα και σκουπίδια. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.