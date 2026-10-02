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Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες: Έρχετσι χαλάζι και έντονη βροχόπτωση - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες: Έρχετσι χαλάζι και έντονη βροχόπτωση - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κατά διαστήματα διάφορες περιοχές της Κύπρου από το πρωί μέχρι το απόγευμα, με τη βροχόπτωση να ξεπερνά τοπικά τα 35 χιλιοστόμετρα ανά ώρα και πιθανότητα χαλαζόπτωσης.

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα διάφορες περιοχές της Κύπρου.

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Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και αργότερα ενδέχεται να επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Στις καταιγίδες αναμένεται να σημειώνεται χαλαζόπτωση, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και τοπικά ενισχυμένοι.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η ένταση της βροχόπτωσης ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστόμετρα ανά ώρα.

Η κίτρινη προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 10:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Ασταθής αέρια μάζα θα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κατά το τριήμερο λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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