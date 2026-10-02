Κλειστός ο δρόμος στον Άσπρο Ποταμό, υπερχείλισε ο χείμαρρος

Προβλήματα στην οδική κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή του Ακάμα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δρόμος παρά το Γεφύρι Άσπρου Ποταμού, στην είσοδο του Ακάμα, έχει καταστεί ακατάλληλος για διέλευση, λόγω της υπερχείλισης του χειμάρρου.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη οδική διαδρομή και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα νερά έχουν καταστήσει επικίνδυνη τη διέλευση από το σημείο.

Η κατάσταση στην περιοχή παρακολουθείται, ενώ οι οδηγοί που κινούνται προς την είσοδο του Ακάμα καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών και να μην επιχειρούν να διασχίσουν το σημείο.