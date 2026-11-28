Το Δάσος Πάφου επισκέφθηκε χθες, 27 Νοεμβρίου 2026, η Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κα Clélia Chevrier Kolačko, συνοδευόμενη από στελέχη της Γαλλικής Πρεσβείας. Την αντιπροσωπεία συνόδευσαν και ξενάγησαν ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Δρ Σάββας Ιεζεκιήλ, και λειτουργοί του Τμήματος Δασών.
Επίσκεψη της Γαλλικής Πρεσβείας στο Δάσος Πάφου
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δασών η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Κύκκου, την Κοιλάδα των Κέδρων και το πυροφυλάκιο Τρίπυλος, ενώ περιηγήθηκε πεζή στο μονοπάτι «Χορτερή–Σταυρός της Ψώκας».
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με γεύμα που προσφέρθηκε στην αντιπροσωπεία στον Σταυρό της Ψώκας. Κατά την περιήγηση, η Πρέσβης και τα στελέχη της Πρεσβείας ενημερώθηκαν για τα δάση της Κύπρου, την προστασία και τη διαχείρισή τους, καθώς και για το έργο του Τμήματος Δασών.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και στη σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Όπως αναφέρεται η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Δασών με τη Γαλλική Πρεσβεία και αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση της επικοινωνίας και της αλληλοενημέρωσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα Δασών ευχαριστεί την Πρέσβη και τα στελέχη της Πρεσβείας για τη συνεργασία και το ενδιαφέρον τους για τη δασική κληρονομιά της Κύπρου.
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