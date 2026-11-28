Συγκεκριμένα σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών του, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει το κοινό ότι οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στον δασικό δρόμο «Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, παρατείνονται.

Ως εκ τούτου, προστίθεται στην ανακοίνωση, παρατείνεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 το κλείσιμο του δασικού δρόμου, καθώς και του τμήματος του Μονοπατιού Μελέτης της Φύσης «Αφροδίτη» που αναφέρεται πιο κάτω. Το τμήμα του μονοπατιού που θα παραμείνει κλειστό για το κοινό εκτείνεται από την τοποθεσία «Μούττη της Σωτήρας», μέσω της περιοχής «Κακοσκάλι», με κατεύθυνση προς τα Λουτρά της Αφροδίτης.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για την ταλαιπωρία του κοινού και επισημαίνει ότι οι εργασίες είναι απαραίτητες. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών πριν από την πιο πάνω ημερομηνία ή ανάγκης περαιτέρω παράτασής τους, το κοινό θα ενημερωθεί με νέα ανακοίνωση.