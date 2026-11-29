Η σύμβαση, η οποία θα διαρκέσει τρία χρόνια, περιλαμβάνει δύο κύριες συνιστώσες: την προμήθεια 20 συσκευών δορυφορικής παρακολούθησης από τον ανάδοχο και την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση των οριζόντιων και κατακόρυφων κινήσεων (βύθιση) των θαλάσσιων χελωνών.

Όπως τονίζει το ΤΑΘΕ, τα δεδομένα αυτά θα ενισχύσουν την κάλυψη βασικών κενών γνώσης όσον αφορά τη χρήση των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων από τα δύο είδη στην Κύπρο. Την ίδια ώρα τα αποτελέσματα της σύμβασης θα το υποστηρίξουν άμεσα στην ενίσχυση των προσπαθειών διατήρησης και διαχείρισης των δύο ειδών θαλάσσιας χελώνας, παρέχοντας ειδικά ανά περιοχή επιστημονικά τεκμήρια για την ενημέρωση των μέτρων προσαρμοστικής διαχείρισης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) και των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Κατανοώντας τις χελώνες

Ποιες ανάγκες οδηγούν το ΤΑΘΕ σε αυτό το πρόγραμμα; Ας προσέξουμε ορισμένα δεδομένα γύρω από τις διαχρονικές προσπάθειες του τμήματος για διατήρηση και αύξηση των δύο προστατευόμενων ειδών.

- Υπήρχαν μόλις 300 φωλιές χελωνών στις παραλίες της Κύπρου όταν το τμήμα ξεκίνησε το πρόγραμμα παρακολούθησης το 1978.

- Μέσω συνεχών προσπαθειών διατήρησης, οι αριθμοί αυτοί αυξήθηκαν σε περίπου 1.500 φωλιές τα τελευταία χρόνια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πράσινη χελώνα, η πιο απειλούμενη θαλάσσια χελώνα στη Μεσόγειο, ωοτοκεί σε ελάχιστες τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία εκ των οποίων είναι η περιοχή SPAMI Λάρας-Τοξεύτρας. Η ωοτοκία της πράσινης χελώνας αυξήθηκε, σύμφωνα με το τμήμα, από 300 φωλιές το 2020 σε περισσότερες από 477 το 2025.

Παρόλο που οι θαλάσσιες χελώνες είναι άκρως μεταναστευτικά είδη, ο κύκλος ζωής τους εξαρτάται από τη χρήση διαφορετικών περιοχών αναζήτησης τροφής και αναπαραγωγής σε παράκτια και παράκτια-ρηχά ενδιαιτήματα, τα οποία είναι κρίσιμα για τη διατροφή, την ανάπτυξη και την επιβίωσή τους. Σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, το οποίο παραπέμπει σε επιστημονικές έρευνες του 2011 και 2018, τα ενδιαιτήματα αυτά υπόκεινται συχνά σε πολλαπλές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, της ρύπανσης από πλαστικά, των εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων (σ.σ. αυτό το διάστημα η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής συζητά σχετικό Νομοσχέδιο δημιουργίας ρεύματος ανακύκλωσης) και της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι κυρίως ανθρωπογενείς πιέσεις υπονομεύουν σημαντικά τη βιωσιμότητα των πληθυσμών, ιδίως δεδομένου ότι μόνο ένας μικρός αριθμός ατόμων θαλάσσιας χελώνας επιβιώνει μέχρι την ενηλικίωση. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι θαλάσσιες χελώνες χρησιμοποιούν τις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών προτύπων κίνησης και των προτιμήσεων ενδιαιτημάτων τους, είναι επομένως απαραίτητη, σύμφωνα με το τμήμα, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη στοχευμένων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που συμπληρώνουν τις υφιστάμενες προσπάθειες, οι οποίες εστιάζουν στη μετανάστευση των ενηλίκων και την προστασία της ωοτοκίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και το Πράσινο Ταμείο, είναι €81 χιλιάδες (€27 χιλ. για το 2027, €44 χιλ. για το 2028 και €10 χιλ. για το 2029).

Βάθος έως 250 μέτρων

Οι 20 συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε δύο ξεχωριστές παρτίδες. Η πρώτη εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη εντός 15 μηνών. Πρόκειται για συστήματα που θα πρέπει να επιτρέπουν την παρακολούθηση τόσο της οριζόντιας κίνησης (γεωγραφική θέση) όσο και της κατακόρυφης κίνησης (βάθος έως 250 μέτρων) των θαλάσσιων χελωνών εντός των υδάτων της Κύπρου, με έμφαση στις κινήσεις μεταξύ περιοχών γύρω από το νησί για τον εντοπισμό συχνά χρησιμοποιούμενων τοποθεσιών και πιθανών περιοχών αναζήτησης τροφής.

Ακόμα, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με μπαταρία που θα διαρκεί τουλάχιστον 12 μήνες υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, οι οποίες ορίζονται ως συχνότητα μετάδοσης περίπου 1-4 μεταδόσεων ανά ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής καταγραφής βάθους και της μετάδοσης κατά την ανάδυση στην επιφάνεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα καταγράφουν συνεχείς χρονοσειρές δεδομένων για τη θέση και το βάθος σε διαστήματα επαρκή, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά των θαλάσσιων χελωνών. Η μετάδοση των δεδομένων θα πραγματοποιείται όταν η θαλάσσια χελώνα αναδύεται στην επιφάνεια, επιτρέποντας την ανάλυση της καταδυτικής συμπεριφοράς και της χρήσης των ενδιαιτημάτων.

Εφαρμογή στο καβούκι

Τα συστήματα θα προσαρτώνται στις χελώνες ακολουθώντας τυποποιημένα, διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα προσάρτησης σε θαλάσσιες χελώνες. Ο ανάδοχος θα παρέχει εγχειρίδια σχετικά με την εφαρμογή και θα υποδεικνύει επίσης τα υλικά προσάρτησης στο χέλυο (καβούκι) της θαλάσσιας χελώνας για όλες τις συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης, όπως εποξειδική κόλλα ή ισοδύναμους συγκολλητικούς παράγοντες, ύφασμα υαλοβάμβακα, γυαλόχαρτο, πινέλα και οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα εξαρτήματα.

Ο ανάδοχος θα παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση για την ενεργοποίηση, προσάρτηση, αρχικοποίηση/προγραμματισμό και λειτουργία των συσκευών δορυφορικής παρακολούθησης, καθώς και για την πρόσβαση, διαχείριση και χρήση των μεταδιδόμενων δεδομένων και, όπου εφαρμόζεται, της πλατφόρμας ή πύλης δεδομένων (portal) του Ανάδοχου. Επίσης, θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή την απαραίτητη υποστήριξη για την πρόσβαση, επεξεργασία και διαχείριση των μεταδιδόμενων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης, όπου εφαρμόζεται, της υποστήριξης για οπτικοποίηση δεδομένων, μετατροπή δεδομένων και πρόσβαση στην πλατφόρμα ή πύλη δεδομένων του Ανάδοχου.

Εξαρτώμενες από μέτρα διατήρησης λόγω συνεχών πιέσεων

Οι θαλάσσιες χελώνες προστατεύονται στην Κύπρο διά νόμου από το 1971. Το Πρόγραμμα Προστασίας Θαλάσσιων Χελωνών προστατεύει ενεργά τις φωλιές θαλάσσιων χελωνών και διαφυλάσσει τις παραλίες ωοτοκίας τους στην Κύπρο από το 1978. Παρά την επιτυχία του προγράμματος, η οποία αντικατοπτρίζεται στη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας ωοτοκίας, τα δύο είδη που ωοτοκούν στην Κύπρο, η χελώνα Καρέτα καρέτα (Caretta caretta) και η πράσινη χελώνα (Chelonia mydas), παραμένουν εξαρτώμενα από μέτρα διατήρησης, καθώς η μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε συνεχιζόμενες και αναδυόμενες πιέσεις. Οι κυριότερες περιοχές ωοτοκίας και για τα δύο είδη στην Κύπρο βρίσκονται στο δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να παρατηρείται εντός της Χερσονήσου του Ακάμα. Οι σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας στην περιοχή αυτή βρίσκονται στην περιοχή Λάρας-Τοξεύτρας, η οποία έχει κηρυχθεί και προστατεύεται ως Καταφύγιο Χελωνών δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η περιοχή Λάρας-Τοξεύτρας έχει καθοριστεί ως Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή Μεσογειακής Σημασίας (SPAMI). Σημειώνεται ότι το 2011, η Χερσόνησος του Ακάμα εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000 (N2K) ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) / Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) (CY4000010: Χερσόνησος Ακάμα). Επιπροσθέτως, η περιοχή Natura 2000 Πόλις-Γιαλιά (CY4000001), που θεσπίστηκε το 2008, αποτελεί βασικό πεδίο ωοτοκίας για τη χελώνα Καρέτα καρέτα. Άλλες θαλάσσιες περιοχές ιδιαίτερης σημασίας για τις θαλάσσιες χελώνες είναι η περιοχή N2K Νησιά (CY3000006) και η ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας.