Προειδοποίηση για τον κίνδυνο εισόδου και εξάπλωσης στην Κύπρο του ακάρεως Tropilaelaps mercedesae, το οποίο αποτελεί σοβαρή απειλή για τη μελισσοκομία, απευθύνει το Τμήμα Τελωνείων. Καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη μεταφορά μελισσών, βασιλισσών και μελισσοκομικού υλικού από τις κατεχόμενες περιοχές.
Συναγερμός για επικίνδυνο άκαρι που απειλεί τις μέλισσες - Έκκληση να μην μεταφέρονται από τα κατεχόμενα
Φωτογραφία: CSIRO, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35486198
Το Τμήμα Τελωνείων προειδοποιεί για τον κίνδυνο εισόδου και εξάπλωσης του Tropilaelaps mercedesae, καλώντας τους πολίτες να μην μεταφέρουν μέλισσες και μελισσοκομικό υλικό από τις κατεχόμενες περιοχές.
Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας του ακάρεως σε περιοχή της ανατολικής Τουρκίας. Όπως επισημαίνει, «αποτελεί σοβαρή απειλή για τη μελισσοκομία, καθώς χαρακτηρίζεται από ταχύ κύκλο αναπαραγωγής και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο γόνο και στις μελισσοκομικές αποικίες».
Το Τελωνείο τονίζει ότι «η έγκαιρη αναγνώριση πιθανής διακίνησης σχετικού υλικού και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον περιορισμό του κινδύνου εισόδου και εξάπλωσης του».
Διευκρινίζει επίσης ότι, βάσει του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, η διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων απαγορεύεται και οποιαδήποτε ποσότητα εντοπιστεί θα κατάσχεται.
Ωστόσο, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των μελισσών και της ευκολίας απόκρυψής τους για μεταφορά, το Τμήμα απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη μεταφορά μελισσών και μελισσοκομικού υλικού από τις κατεχόμενες περιοχές, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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