Συναγερμός για επικίνδυνο άκαρι που απειλεί τις μέλισσες - Έκκληση να μην μεταφέρονται από τα κατεχόμενα

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας του ακάρεως σε περιοχή της ανατολικής Τουρκίας. Όπως επισημαίνει, «αποτελεί σοβαρή απειλή για τη μελισσοκομία, καθώς χαρακτηρίζεται από ταχύ κύκλο αναπαραγωγής και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο γόνο και στις μελισσοκομικές αποικίες».

Το Τελωνείο τονίζει ότι «η έγκαιρη αναγνώριση πιθανής διακίνησης σχετικού υλικού και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον περιορισμό του κινδύνου εισόδου και εξάπλωσης του».

Διευκρινίζει επίσης ότι, βάσει του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, η διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων απαγορεύεται και οποιαδήποτε ποσότητα εντοπιστεί θα κατάσχεται.

Ωστόσο, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των μελισσών και της ευκολίας απόκρυψής τους για μεταφορά, το Τμήμα απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη μεταφορά μελισσών και μελισσοκομικού υλικού από τις κατεχόμενες περιοχές, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος.

Πηγή: ΚΥΠΕ