Επικίνδυνη η δρυς «Μνημείο της Φύσης» στη Λάνεια- Αποτελεί το μεγαλύτερο σε όγκο δέντρο της Κύπρου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Η αιωνόβιος δρυς της Λάνειας είναι ένα προστατευόμενο δέντρο που μετράει πάνω από 800 χρόνια ζωής.

To κοινό πρέπει να αποφεύγει να πλησιάζει το δέντρο «Μνημείο της Φύσης» σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, λόγω της σημερινής πτώσης κλάδων και λόγω της ύπαρξης μεγάλου κίνδυνου τραυματισμού από πιθανή πτώση περισσότερων κλάδων.

Δρυς η Βαφική

Η Δρυς η βαφική το υποείδος της Αφροδίτης ή Βαλανιδκιά όπως αποκαλείται στην Κυπριακή διάλεκτο, είναι ιθαγενές μεγαλοπρεπές δέντρο της Κύπρου. Το επιστημονικό της όνομα είναι Quercus infectoria subsp. veneris. Είναι ημιφυλλοβόλο δέντρο με ύψος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 25μ. και ανήκει στην οικογένεια των Φηγιδών. Το δέντρο αυτό απαντάται σε βουνοπλαγιές, σε κήπους, σε πλατείες ή και σε χαμηλώματα. Ορισμένες περιοχές που μπορεί να το συναντήσει κανείς είναι η Λάνεια, η Ευρύχου, τα Πλατάνια, ο Πρόδρομος, η Πιτσιλιά, ο Κάμπος, τα Λεύκαρα, η Καντάρα και η Λάπηθος. Ανθίζει από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο. Ο καρπός της είναι κάρυο, δηλαδή βαλανίδι, με ωοειδές ή σχεδόν κυλινδρικό σχήμα, μήκους 3-5 εκ. και χρώματος καφέ. Έχει ιδιαίτερη κοσμητική αξία χάρη στα όμορφα φθινοπωρινά και ανοιξιάτικα χρώματα των φύλλων της. 

Η αιωνόβιος δρυς της Λάνειας

Η αιωνόβιος δρυς της Λάνειας είναι ένα προστατευόμενο δέντρο που μετράει πάνω από 800 χρόνια ζωής.

Βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία, βόρεια του χωριού της Λάνειας, όπου ο όγκος του δεσπόζει μέσα στην άγρια βλάστηση. Ο εντυπωσιακός κορμός του έχει διάμετρο 8,4 μέτρα, ενώ το ύψος του φτάνει τα 26 μέτρα. Τα κλαδιά του, εξίσου εντυπωσιακά με τον κορμό, δημιουργούν πλούσια σκιά γύρω από το δέντρο.

Το δέντρο τελεί υπό την προστασία του Τμήματος Δασών και είναι κηρυγμένο «Μνημείο της Φύσης». Η δρυς αποτελεί το μεγαλύτερο σε όγκο δέντρο της Κύπρου, με το άπλωμα των κλαδιών της να ξεπερνάει σε διαστάσεις τα 30 μέτρα και εξ αυτού της δόθηκε το προσωνύμιο «Ταβλωτός». 

Με πληροφορίες από foni-lemesos.com 

 

 

 

 

