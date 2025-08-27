Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Λάβαμε τις δέουσες ενέργειες λένε τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Αλιείας για το πάρτι στον Ακάμα

Τα Τμήματα εκφράζουν τη λύπη τους «για τον τρόπο παρουσίασης του θέματος από την Ελεγκτική Υπηρεσία»

Σε όλες τις δέουσες ενέργειες προέβησαν άμεσα, υπό τις περιστάσεις, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), απαντώντας στην Ελεγκτική  Υπηρεσία για το θέμα της υπαίθριας εκδήλωσης στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.

Στην κοινή τους ανακοίνωση τα δύο Τμήματα σημειώνουν ότι έλαβαν «όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα προς εξάλειψη οποιασδήποτε ενδεχόμενης απειλής σε σχέση με την υπαίθρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 23.08.2025 το βράδυ στο συγκεκριμένο χώρο λόγω της γειτνίασής του με την αυστηρά προστατευόμενη παραλία της Τοξεύτρας και του έντονου φωτισμού που ενδεχομένως να είχε σοβαρές επιπτώσεις στη φωλεοποίηση».

Αναφέρουν επίσης ότι «δεν υπήρξε οποιαδήποτε αμέλεια ούτε καθυστέρηση των Τμημάτων στις ενέργειες και τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν».

Εκφράζουν τέλος λύπη για τον τρόπο που παρουσιάζεται το όλο θέμα μέσα από την ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και κυρίως προτού λάβει την επίσημη ενημέρωση για όλες τις ενέργειες που έγιναν.

Γενικός ΕλεγκτήςΕλεγκτική ΥπηρεσίαΤμήμα Αλιείας και Θαλασσίων ΕρευνώνΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΑΡΑΛΙΕΣ

