Ενεργήσαμε άμεσα στην περίπτωση του Αγ. Γεωργίου Πέγειας, λέει η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ - Τι μέτρα έλαβαν

Τόσο το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών όσο και το Τμήμα Περιβάλλοντος μόλις είχανε ενημέρωση για την διοργάνωση της υπαίθριας εκδήλωσης στην συγκεκριμένη θέση, ενεργήσανε άμεσα για να δούνε πώς μπορεί αποτραπεί η εκδήλωση ή να μετακινηθεί αυτή η εξέδρα, δήλωσε η Μαρίνα Αργυρού, Διευθύντρια του Tμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), μετά και τις εκτιμήσεις που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ελεγκτική Υπηρεσία. Τα δύο Τμήματα, πρόσθεσε, «μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας έλαβαν άμεσα τα μέτρα για τον περιορισμό και εξάλειψη του προβλήματος», σημειώνοντας πως μετά από αξιολόγηση στην οποία προχώρησαν διαφάνηκε ότι δεν έχει επηρεαστεί η φωλεοποίηση στην παραλία.

Παράλληλα, συνέχισε η κ. Αργυρού, την επόμενη ημέρα το Τμήμα Περιβάλλοντος συγκάλεσε σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπου καθορίστηκε και η διαδικασία που θα πρέπει να γίνεται σε παρόμοιες περιπτώσεις. «Ότι δηλαδή, αυτές οι διοργανώσεις θα πρέπει έγκαιρα να αξιολογούνται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας», εξήγησε. Όπως ανέφερε η Διευθύντρια του TΑΘΕ, το Τμήμα Περιβάλλοντος είχε αποστείλει στον Δήμο Ακάμα σχετική επιστολή στις 21 Αυγούστου, 2025 για τερματισμό των εργασιών για την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω εξέδρας. Λόγω του ότι δεν υπήρχε πρόθεση να γίνει η μετακίνηση και οι προετοιμασίες συνεχίζονταν για την εκδήλωση, πρόσθεσε, «τα Τμήματα μας πάλι άμεσα ενήργησαν λαμβάνοντας τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση και τον περιορισμό του άμεσου φωτισμού προς την προστατευόμενη περιοχή στην παραλία της Τοξεύτρας».

«Προς τούτο, απαιτήσαμε να τοποθετηθούν προστατευτικά καλύμματα στην εξέδρα, ώστε να μειωθεί η διάχυση του φωτός προς την θάλασσα και προς την συγκεκριμένη παραλία φωλεοποίησης των θαλασσίων χελωνών», πρόσθεσε. Σύμφωνα με την κ. Αργυρού, ο Δήμος Ακάμα ανταποκρίθηκε άμεσα προχωρώντας στην τοποθέτηση αυτών των προστατευτικών καλυμμάτων τα οποία επιθεωρήθηκαν την ίδια ημέρα της εκδήλωσης από λειτουργούς των δύο Τμημάτων. «Ωστόσο δεν εφησυχαστήκαμε και για να διασφαλίσουμε τα μέτρα αυτά που απαιτήσαμε ότι είναι αποτελεσματικά σε σχέση με την μείωση του φωτισμού προς την παραλία», είπε.

«Πραγματοποιήσαμε και επιτόπια επισκόπηση το βράδυ κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, όπου διαφάνηκε ότι ο φωτισμός δεν ήταν έντονος και η αντανάκληση του φωτός προς την θάλασσα και προς την παραλία της Τοξεύτρας ήταν περιορισμένη», συμπλήρωσε.

Επίσης, συνέχισε η κ. Αργυρού, «την επόμενη ημέρα πραγματοποιήσαμε έλεγχο στην προστατευόμενη περιοχή της Τοξεύτρας όπου διαπιστώσαμε ότι δεν δημιουργήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα με τις φωλιές στην παραλία».

Πρόσθεσε ακόμη πως υπό τις περιστάσεις, λόγω των μέτρων που το Τμήμα είχε προληπτικά απαιτήσει από το Δήμο διαφάνηκε ότι δεν επηρεάστηκε η φωλεοποίηση στην παραλία. «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτελεί προηγούμενο», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «για τις οποιεσδήποε εκδηλώσεις θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα ενημέρωση, ώστε να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος, και για να γίνεται η χωροθέτηση αν υπάρχει εξέδρα με φώτα, σε χώρο που να μην δημιουργεί προβλήματα για να μην ενεργούν με αυτά τα μέτρα που έχουμε λάβει τις τελευταίες ημέρες.

Σε σχετική ερώτηση η κ. Αργυρού για την λειτουργία εστιατορίου στο παρελθόν στο ίδιο σημείο και την νύχτα και κατά πόσο υπήρξε τότε επηρεασμός απάντησε πως αποτελεί διαφορετική υπόθεση η λειτουργία ενός εστιατορίου που λειτουργεί κανονικά με τον φωτισμό του και άλλο η τοποθέτηση εξέδρας με προβολείς και θόρυβο για την διοργάνωση εκδήλωσης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα τα αιτήματα για να αξιολογούνται ώστε η χωροθέτηση τους να μην δημιουργεί προβλήματα και την ύστατη στιγμή να προβαίνουν σε διαχείριση για την εξάλειψη οποιουδήποτε προβλήματος, κατέληξε.

