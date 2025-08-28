Χρειαζόταν άδεια υπουργικού η εξέδρα του… natura πάρτι – Επιστολή Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε υπ. Γεωργίας και ΥΠΕΣ (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Αναλυτική επιστολή – καταγγελία απέστειλε η Ελεγκτική Υπηρεσία προς το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και προς το υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με την τοποθέτηση εξέδρας με προβολείς στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας για σκοπούς διοργάνωσης πάρτι γνωστού μεγαλοεπιχειρηματία, το οποίο πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 23 Αυγούστου του 2025.

Στην εν λόγω επιστολή – καταγγελία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2025, καταγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα άρθρα των σχετικών νόμων που φαίνονται να παραβιάζονται σε σχέση με το συγκεκριμένο πάρτι και ζητείται πληροφόρηση για τα εξής:

*Κατά πόσον για την ανέγερση της εξέδρας εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν ναι, παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε αντίγραφο της εν λόγω απόφασης.

*Εάν δόθηκε περιβαλλοντική έγκριση κατόπιν δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων στο οικοσύστημα, όπως προβλέπει ο σχετικός ευρωπαϊκός και κυπριακός νόμος.

*Κατά πόσον ελήφθησαν προληπτικά μέτρα με βάση τον νόμο περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης για την αποτροπή περιβαλλοντικής ζημιάς.

*Εάν τελικά ήταν παρόντες λειτουργοί των αρμόδιων Τμημάτων το βράδυ της συναυλίας στις εν λόγω παραλίες ώστε να διαπιστώσουν τυχόν όχληση και αν ναι, τα ονόματα και τους τίτλους τους.

Μοναδικός βιότοπος

Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκεται η επισήμανση ότι η παραλία Λάρα–Τοξεύτρας αποτελεί μοναδικό βιότοπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πράσινη χελώνα και η προστασία της συνιστά νομική υποχρέωση βάσει εθνικών και κοινοτικών νομοθεσιών. Η Ελεγκτική Υπηρεσία απαιτεί πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση για το εάν υπήρξε συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ αφήνει αιχμές για πιθανή αδράνεια των αρχών παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις.

Χωρίς εγκρίσεις

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιστολή η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει έντονη ανησυχία για την ανέγερση εξέδρας και τη διεξαγωγή της συναυλίας στις 23 Αυγούστου, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί, όπως καταγγέλλεται, οι απαραίτητες εγκρίσεις και περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, όπως προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες περιοχές φωλεοποίησης της πράσινης χελώνας (Chelonia mydas) και της Caretta caretta, είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που προστατεύονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και σχετική εθνική νομοθεσία.

Και μόνον η πιθανότητα επίπτωσης αρκεί…

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό οδηγό για την Οδηγία των Οικοτόπων, η δέουσα περιβαλλοντική εκτίμηση οφείλει να προηγείται οποιασδήποτε απόφασης για έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν προστατευόμενες περιοχές. Μάλιστα, η πιθανότητα και μόνον σημαντικής επίπτωσης αρκεί για να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες. Στην επιστολή γίνεται σαφή αναφορά στην προειδοποίηση που είχε ήδη δοθεί από την Υπηρεσία και την επισήμανση ότι οι αρμόδιες αρχές ήταν ενήμερες εκ των προτέρων για το σχέδιο διοργάνωσης της συναυλίας και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους.

