Νέα έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο τον Μάιο του 2025 έδειξε ότι, ενώ το 60% των ενηλίκων έχει ακούσει για τον έρπητα ζωστήρα, όταν πρόκειται να αναλάβουν δράση για να μάθουν περισσότερα, μόνο το 14% είχε σχέδια να μιλήσει με τον γιατρό του σχετικά με τον προσωπικό του κίνδυνο να αναπτύξει την πάθηση.1

Αυτή η έλλειψη δράσης μπορεί να συνδέεται με το γεγονός ότι μόνο το 19% των ενηλίκων γνώριζε ότι 1 στους 3 ανθρώπους θα αναπτύξει έρπητα ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής του. Στην πραγματικότητα, μόνο το 14% πίστευε ότι ο έρπης ζωστήρας συμβαίνει συχνά σε άτομα σαν και τους ίδιους.1

Αυτό δείχνει μια έλλειψη επίγνωσης της προσωπικής επίδρασης που μπορεί να έχει ο έρπης ζωστήρας. Αυτό σημαίνει ότι οι ενήλικες στην Κύπρο μπορεί να υποτιμούν τον προσωπικό τους κίνδυνο και, συνεπώς, να μην λαμβάνουν μέτρα για να ενημερωθούν και να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

«Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο επώδυνος και διαταρακτικός μπορεί να είναι ο έρπης ζωστήρας μέχρι να είναι αργά. Όσο περισσότερο μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτό, τόσο περισσότερο ενδυναμώνουμε τα άτομα - ιδίως τα άτομα άνω των 60 ετών - να δράσουν και να προστατεύσουν την υγεία τους.»

Ανδρέας Χριστοδούλου, Διευθυντής Γραφείου, Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας

Πάρα πολλοί στην ηλικία των 50 και 60 νιώθουν «πολύ νέοι» για να επηρεαστούν από τον έρπητα ζωστήρα ή θεωρούν ότι πρόκειται για νόσο που αφορά κάποιον άλλο. 2 Όμως ο κίνδυνος εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα αυξάνεται μετά τα 50 και ενισχύεται ακόμη περισσότερο μετά τα 60, ακόμη και σε υγιή άτομα χωρίς άλλα προβλήματα υγείας.3,4

Εάν ανήκετε στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα, μην υποθέτετε ότι ο έρπης ζωστήρας δεν σας αφορά. Μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και σε υγιή, δραστήρια άτομα.3

Τι μπορείτε να κάνετε για τον έρπητα ζωστήρα;

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να είστε σωστά ενημερωμένοι και να μιλήσετε με τον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με προληπτικά μέτρα με βάση την ηλικία και το ιατρικό σας ιστορικό. Στην Κύπρο, ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα συνιστάται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού μέσω του ΓΕΣΥ. Παρέχεται δωρεάν και συστήνεται στις ακόλουθες ομάδες: ενήλικες άνω των 60 ετών, καθώς και ενήλικες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα. ⁵ Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του έρπητα ζωστήρα.

Μάθετε περισσότερα

Η GSK πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης για τον έρπητα ζωστήρα στην Κύπρο, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο και την ενθάρρυνση των πολιτών να λάβουν μέτρα για την προστασία της υγείας τους. Στην ιστοσελίδα erpitaszostiras.cy. μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον έρπητα ζωστήρα.

Τι είναι ο έρπης ζωστήρας;

Ο έρπης ζωστήρας είναι μια επώδυνη ασθένεια που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού varicella zoster (VZV). Αφού κάποιος έχει περάσει ανεμευλογιά, ο ιός παραμένει στον οργανισμό και μπορεί να επανενεργοποιηθεί χρόνια αργότερα λόγω φυσιολογικής εξασθένισης του ανοσοποιητικού συστήματος με την ηλικία.3

Συνήθως ξεκινά με πόνο, κάψιμο ή μυρμήγκιασμα στη μία πλευρά του σώματος, συνήθως στο στήθος, στην κοιλιά ή στο πρόσωπο. Λίγες μέρες μετά, εμφανίζεται εξάνθημα ή ομάδα φυσαλίδων σε μορφή ζώνης στο δέρμα.3 Ο πόνος περιγράφεται συχνά ως καυστικός ή διαξιφιστικός. Κάποιοι ασθενείς αναφέρουν ότι ακόμη και η επαφή του ρούχου με το δέρμα είναι ανυπόφορη. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν φαγούρα, πονοκέφαλο, κόπωση, πυρετό και ευαισθησία στο φως.3

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως από τον ιό, περίπου το 20% των ασθενών άνω των 50 ετών θα υποφέρουν από επίμονο νευρικό πόνο (μεθερπητική νευραλγία, PHN) για μήνες ή χρόνια μετά την υποχώρηση του αρχικού εξανθήματος του έρπητα ζωστήρα. 6.7 Αν και είναι σπάνιες, άλλες επιπλοκές του έρπητα ζωστήρα μπορεί να περιλαμβάνουν τύφλωση, δευτερογενή λοίμωξη, φλεγμονή ή πρήξιμο στους πνεύμονες, τον εγκέφαλο, το ήπαρ ή θάνατο.8

Ο έρπης ζωστήρας προσβάλλει και υγιή άτομα, όχι μόνο όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα 1,3*

Ο έρπης ζωστήρας μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε. Η ηλικία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου. Από τα 60 και άνω, ο κίνδυνος αυξάνεται, ακόμη και αν νιώθετε υγιείς. 3,9 Άτομα με παθήσεις όπως ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή η χρόνια νεφρική νόσος διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο.10

Μην υποτιμάτε τον έρπητα ζωστήρα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία σας.3 Αναλάβετε δράση και μάθετε περισσότερα μιλώντας με τον γιατρό σας και μέσω της ιστοσελίδας https://erpitaszostiras.cy .

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή. *Δεν θα εμφανίσουν όλοι οι άνθρωποι που διατρέχουν κίνδυνο έρπητα ζωστήρα. Τα συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Οι εικόνες είναι απεικονίσεις ασθενών.

References:

IPSOS on behalf of GSK, Shingles Public ATU Research Cyprus. Data on file 2025 IPSOS on behalf of GSK. Shingles Awareness Week 2025 Survey (Brazil, China, Germany, India, Ireland, Italy, Japan, Portugal, and USA). Data on file. 2025 Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1–30. 4 Kawai K, Gebremeskel BG, Acosta CJ. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster: towards a global perspective. BMJ Open. 2014 Jun 10;4(6):e004833–3. Ministry of Health. National Vaccination Program for Adults and Special Groups 2025. ΕΘΝΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΕΙΔΙΚΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ-21-3-2025.pdf (accessed on the May 2025) Gauthier, A, Breuer, J et al. Epidemiology and cost of herpes zoster and post-herpetic neuralgia in the United Kingdom. Epidemiol Infect. 2009 Jan;137(1):38-47. doi: 10.1017/S0950268808000678. Epub 2008 May 9. PMID: 18466661. Shingles. Department of Health Green Book. Chapter 28a. February 2016. Available at: file:///C:/Users/laura/Advocate%20Marketing%20Communications/Advocatemc%20 - %20Documents/GSK%20Vaccines/Press%20release/References/2905109_Green_Book_Chapter_28a_v3_0W. PDF. Last accessed August 2021 Centers for Disease Control and prevention. Complications of Shingles. Available at: https://www.cdc.gov/shingles/about/complications.html. Last accessed August 2021 Hales CM, Harpaz R, Ortega-Sanchez I, Bialek SR. Update on recommendations for use of herpes zoster vaccine. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63(33):729–731 Marra F, Parhar K, Huang B, Vadiamudi N. Risk factors for herpes zoster infection: A meta-analysis. Open Forum Infect Dis. 2020;7:ofaa005

NP-CY-HZU-ADVR-250007

Date of Preparation: October 2025©2025 GSK Group of companies or its licensorImages are patient portrayals

Για αιτήματα Τύπου επικοινωνήστε ww.ceeurope-media@gsk.com and info@vando.com.cy