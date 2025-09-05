Κλείνει η παραλία στη Βορόκληνη λόγω πετρελαιοκηλίδων - Διερευνά το περιστατικό η ΑΛΚ

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι λόγω του εντοπισμού πετρελαιοκηλίδων στην παραλία «Χρυσό Ψάρι» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βορόκληνης, η παραλία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό από σήμερα, Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025, μέχρι και αύριο, Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025. Οι δημότες και οι επισκέπτες καλούνται να αποφύγουν την παραλία κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, για λόγους ασφαλείας.

Η πρόσβαση στην παραλία θα επιτραπεί ξανά μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες καθαρισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των λουομένων.

Περιστατικό ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο λιμάνι Λάρνακας, διερευνά η ΑΛΚ

Περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο λιμάνι Λάρνακας, διερευνά η Αρχή Λιμένων Κύπρου, περιστατικό το οποίο αντιμετωπίστηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας αναφέρεται ότι «θαλάσσια ρύπανση από μηχανέλαια και πετρελαιοειδή (ελαφρύ diesel) εντοπίστηκε εντός του λιμένα Λάρνακας, όπου αντιμετωπίστηκε κατόπιν ταχείας κινητοποίησης κλιμακίου του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ)».

Συγκεκριμένα, το ΤΑΘΕ, «κατόπιν πληροφόρησης που έλαβε από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για παρουσία ρύπανσης από μηχανέλαια και πετρελαιοειδή (ελαφρύ diesel) αργά χθες το βράδυ, προέβη με το πρώτο φως της ημέρας στις απαραίτητες ενέργειες για περιορισμό της ρύπανσης εντός του λιμένα με τη χρήση αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, πλωτών φραγμάτων (booms) και απορροφητικών».

Προστίθεται πως «κάποια κατάλοιπα εντοπίστηκαν επίσης στην παρακείμενη παραλία της Ορόκλινης, και ενημερώθηκαν οι Τοπικές Αρχές, για να προβούν στον καθαρισμό τους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η πηγή της ρύπανσης διερευνάται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, που είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Λιμανιού Λάρνακας».