Χειμερινό ωράριο από 1η Οκτωβρίου στο Πράσινο Σημείο Λάρνακας

Αρχίζει την 1η Οκτωβρίου το χειμερινό ωράριο του Προσωρινού Πράσινου Σημείου του Δήμου Λάρνακας, ωράριο το οποίο θα λήξει στις 31 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας το χειμερινό ωράριο θα λειτουργεί από Τρίτη μέχρι και την Κυριακή από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 17.00 το απόγευμα ενώ τη Δευτέρα είναι κλειστό.

Το Προσωρινό Πράσινο Σημείο βρίσκεται επί της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη παρά την Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου και καλείται το κοινό όπως το χρησιμοποιεί για την εναπόθεση στερεών αποβλήτων καθώς συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Προστίθεται ότι «οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν οι ίδιοι τα άχρηστα υλικά τους στο Προσωρινό Πράσινο Σημείο δωρεάν. Σε αντίθετη περίπτωση, για την ευκολότερη εξυπηρέτηση των νοικοκυριών και την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, ο Δήμος Λάρνακας προσφέρει τη δυνατότητα παραλαβής και διαχείρισης τους έναντι μικρού αντιτίμου».

Σημειώνεται ότι «η παραλαβή υλικών δεν αφορά υλικά που προέρχονται από εμπορικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς".

Το Προσωρινό Πράσινο Σημείο του Δήμου Λάρνακας παραλαμβάνει πράσινα απόβλητα κήπου, ξυλεία, έπιπλα, μέταλλα, χαρτί και χαρτόκουτα, P.M. D, γυάλινες συσκευασίες, ρουχισμός, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τηγανέλαια, οικιακές μπαταρίες μέχρι 2kg και λαμπτήρες – φλορέντζες».

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με ογκώδη αντικείμενα οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Καθαριότητας, στα τηλέφωνα 24816541, 24816542, 24816594 και 24816597.

Για κλαδέματα και χόρτα το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Κήπων και Πρασίνου, στο τηλέφωνο 24658722.

ΚΥΠΕ