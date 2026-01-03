Πρόεδρος Κολομβίας: «Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα - Βομβαρδίζουν το Καράκας»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβαρδίζουν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, δήλωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Πέτρο τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή βομβαρδίζουν το Καράκας. Προειδοποίηση σε όλους: επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα. Βομβαρδίζουν με πυραύλους», σημείωσε ο Πέτρο.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να συνεδριάσει αμέσως», πρόσθεσε.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Κύπρου) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Κύπρου).

@canal26argentina 🚨 URGENTE | EXPLOSIONES Y DETONACIONES EN LA CAPITAL DE VENEZUELA En la madrugada de este sábado, usuarios en redes sociales y medios de comunicación venezolanos, reportaron explosiones y detonaciones en Caracas. Asimismo, aseguran que se escuchan helicópteros y aviones. Según el periodista Orlando Avendaño, las explosiones fueron en La Carlota, Fuerte Tiuna y el Volcán. NOTICIA EN DESARROLLO... #Venezuela #Caracas #Canal26 ♬ sonido original - Canal 26

Ο αμερικανός πρόδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».