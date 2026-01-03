Αύξηση των θυμάτων αεροπορικών δυστυχημάτων διεθνώς το 2025

Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους 418 άνθρωποι σε δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν πολιτικά αεροσκάφη σε παγκόσμια κλίμακα, δείχνουν αριθμοί που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή.

Κατά δεδομένα του Aviation Safety Network που παρουσίασε ο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης γερμανικών εταιρειών του κλάδου της πολιτικής αεροπορίας BDL, στα θύματα συμπεριλαμβάνονταν 352 επιβάτες, 33 μέλη πληρωμάτων και 33 άνθρωποι στο έδαφος.

Το 2024, είχαν καταγραφτεί 334 θάνατοι σε αεροπορικές τραγωδίες.

Παρά την αύξηση του αριθμού των θυμάτων, βραχυπρόθεσμη σύμφωνα με την BDL, μακροπρόθεσμα ο λόγος των θανάτων προς επιβάτες συνεχίζει να υποχωρεί. Η στατιστική πιθανότητα θανάτου σε συντριβή ή άλλο δυστύχημα αεροσκάφους το 2025 ανερχόταν σε 1:11.459.330.

Τα χρόνια του 1970, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο υψηλός, ο λόγος αυτός βρισκόταν στο 1 προς 264.000.

Σε συγκεκριμένες χρονιές τότε είχαν χαθεί πάνω από 2.000 ζωές σε αεροπορικά δυστυχήματα, παρά τον πολύ χαμηλότερο όγκο δρομολογίων την εποχή.

Κατά εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), το 2025 επρόκειτο να ταξιδέψουν αεροπορικώς 4,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, υπερδεκαπλάσιοι απ’ ό,τι τα χρόνια του 1970, όταν ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνούσε τα 440 εκατομμύρια.

Οι στατιστικές που παρέθεσε η BDL αφορούν αεροσκάφη με δυναμικότητα τουλάχιστον 14 θέσεων. Τα δεδομένα για μικρότερα αεροσκάφη δεν είναι διαθέσιμα. Δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για την πολεμική αεροπορία καμιάς χώρας.

Την περασμένη χρονιά, το χειρότερο δυστύχημα καταγράφτηκε τη 12η Ιουνίου, όταν αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner συνετρίβη δευτερόλεπτα μετά την απογείωση στην Αχμενταμπάντ της Ινδίας. Έχασαν τη ζωή τους 229 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος, επέζησε ως εκ θαύματος μόλις ένας επιβάτης· ακόμη 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος.

Οι έρευνες για την αιτία της ξαφνικής απώλειας ώσης και στις δυο μηχανές του 777 δεν έχουν ολοκληρωθεί.

