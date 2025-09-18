LIVE/Βουλή για πυρκαγιές: 104 υποστατικά δεν είναι αδειοτημένα, λέει το ΥΠΕΣ – Εξετάζονται μέτρα για όσους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια

Κύρια σημεία από την κοινή συνεδρίαση:

Υπουργός Γεωργίας και Επίτροπος Περιβάλλοντος δεν έχουν συναντηθεί εδώ και 40 μέρες, προκαλώντας επικρίσεις

ΥΠΕΣ: 104 υποστατικά δεν είναι αδειοτημένα – εξετάζονται μέτρα για όσους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια

80.000 τόνοι σκουπιδιών απορρίπτονται και θάβονται κάθε χρόνο στον ΧΥΤΑ Πάφου, εξετάζονται μέτρα τερματισμού της ταφής και αναβάθμισης υποδομών της ΟΕΔΑ Πεντακώμου

Καθυστερήσεις σε αντιδιαβρωτικά έργα και φόβος ότι οι βροχές θα προλάβουν την ολοκλήρωσή τους.

Πολιτικές & διοικητικές τοποθετήσεις

Α. Δαμιανού: «Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί Υπουργός Γεωργίας και Επίτροπος Περιβάλλοντος δεν συναντήθηκαν εδώ και 40 μέρες».

Επίτροπος Περιβάλλοντος Α. Θεοδοσίου: Δεν είχε συναντηθεί με Υπουργό ή Γενικό Διευθυντή, έχει υποβάλει πρόταση για αποκατάσταση περιβάλλοντος (διάβρωση εδαφών, προστασία ρεμάτων, πιθανή επιβάρυνση φράγματος Κούρη).

Πρόεδρος Επιτροπής Εσωτερικών ζήτησε γραπτώς στοιχεία για υποστελέχωση.

Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Ασθενοφόρων τόνισε ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στη Λεμεσό

Καθυστερήσεις έργων & εμπόδια

Υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια λόγω αποκλίσεων μεταξύ επίσημων κτηματολογικών στοιχείων και πραγματικών θέσεων υδατορεμάτων.

Το ΤΑΥ ζήτησε επίταξη επηρεαζόμενων ιδιωτικών ακινήτων → πιθανή καθυστέρηση έργων.

Ο βουλευτής Ν. Κέττηρος εξέφρασε ανησυχία ότι οι βροχές θα προλάβουν τα έργα.

Ο Γενικός Διευθυντής Υπ. Γεωργίας, Α. Γρηγορίου, ανέφερε ότι ήδη κατακυρώθηκαν 4–5 κρίσιμα έργα για ολοκλήρωση πριν το τέλος Οκτωβρίου.

Διαχείριση αποβλήτων – ΧΥΤΑ Πάφου

80.000 τόνοι αποβλήτων απορρίπτονται ετησίως στον ΧΥΤΑ Πάφου.

Εξετάζονται μέτρα τερματισμού της ταφής αποβλήτων και αναβάθμισης της ΟΕΔΑ Πεντακώμου.

Προβλέπεται διαγωνισμός για μελέτη βιωσιμότητας, με στόχο την αυτονομία της Πάφου.

Σχέδιο ανάπτυξης δικτύου υποδομών: μονάδα διαχείρισης στερεών οικιακών αποβλήτων, μονάδα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, διαχείριση ανακυκλώσιμων.

Οι βουλευτές Χρ. Σαββίδης και Β. Φακοντής κατήγγειλαν 100% ταφή αποβλήτων, επικίνδυνη για πυρκαγιές, καθώς υπάρχει δημόσιος δρόμος μέσα στον ΧΥΤΑ.

Το παραγόμενο αέριο από τα θαμμένα απόβλητα δεν καίγεται, αντίθετα με οδηγίες ΕΕ → εύφλεκτα υλικά.

Προβλέπεται μέλλον: μονάδα διαλογής αποβλήτων και πιθανή καύση παραγόμενου αερίου.

Την τρίτη κοινή συνεδρία τους για τις φονικές πυρκαγιές του Ιουλίου στη Λεμεσό πραγματοποιούν σήμερα, από τις 9 το πρωί, οι κοινοβουλευτιές Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, υπό το φως και της χθεσινής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, με τη μεταφορά σε αυτό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμοδιοτήτων δασοπροστασίας του Τμήματος Δασών.

Μετά τις τοποθετήσεις των αρμόδιων υπουργών και υπηρεσιών που εμπλέκονται στην πυρόσβεση, ώστε να φωτιστούν τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς στη Λεμεσό και οι παθογένειες της επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, η Βουλή δίνει στην τρίτη συνεδρίαση τον λόγο σε τεχνοκράτες και επιστήμονες, από αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και οργανώσεις, για να αναλύσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και να προτείνουν μέτρα αποκατάστασης της περιοχής, όπου έχει πληγεί σημαντικά η βιοποικιλότητα.

Σήμερα, Πέμπτη, η τρίτη και τελευταία συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος θα συλλέξει νέο υλικό, το οποίο θα αφορά, εκτός από τις δύο πιο πάνω θεματικές, την ανάγκη αύξησης κονδυλίων για αναδασώσεις, τον αντιπυρικό σχεδιασμό του Τμήματος Δασών και τις επιπτώσεις από τη λειτουργία παράνομων σκυβαλότοπων, ώστε να το συμπεριλάβει στην Έκθεση, την οποία θα ετοιμάσει στο τέλος.

Οι δύο προηγούμενες συνεδρίες των τριών Επιτροπών έλαβαν χώρα στις 5 και 29 Αυγούστου, με την πρώτη να επικεντρώνεται στις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών, καθώς και σε μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, και τη δεύτερη να εστιάζει στο ζήτημα του συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών και φορέων του κράτους.

Η κοινή συνεδρίαση, θα συνεχίσει τη συζήτηση έξι θεμάτων:

1. Τις συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών και τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης.

2. Την επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών.

3. Την ανάγκη άμεσης αποζημίωσης και στήριξης των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων.

4. Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών και την ανάγκη ενίσχυσης του κονδυλίου για αναδασώσεις.

5. Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Τμήματος Δασών και τα προκατασταλτικά μέτρα προστασίας.

6. Τις επιπτώσεις από τη λειτουργία παράνομων σκυβαλότοπων και τα μέτρα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πέραν των 80 ατόμων έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση, περιλαμβανομένων γενικών διευθυντών Υπουργείων, εκπροσώπων της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυνας, του ΓΕΕΦ, του ΟΚΥΠΥ, καθώς και εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων, συντεχνιών, συνδέσμων γονέων και άλλων φορέων.

Δείτε φωτογραφίες από τη συνεδρίαση: