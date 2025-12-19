Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αλλαγές στο καιρικό σκηνικό: Βροχές και χιόνια στον ορίζοντα το Σαββατοκύριακο - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Αστάθεια από το Σαββατοκύριακο, με πιθανές καταιγίδες και χαλάζι την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία παραμένει κοντά στις κανονικές για την εποχή τιμές

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τις επόμενες μέρες, καθώς η ασθενής ψηλή πίεση που επηρεάζει την περιοχή υποχωρεί σταδιακά και δίνει τη θέση της σε ασθενή χαμηλή πίεση από αύριο, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η εξέλιξη αυτή φέρνει περισσότερες νεφώσεις και αυξημένες πιθανότητες για βροχές, χωρίς ωστόσο να προκύπτει εικόνα εκτεταμένων ή έντονων φαινομένων.

Για απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, ενώ η θάλασσα θα είναι ήρεμη έως λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 11 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν, με τον καιρό να καθίσταται κυρίως συννεφιασμένος. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά, κυρίως ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη έως λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, με ενδεχόμενο μεμονωμένων, ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις και θα είναι ασθενείς.

Την Κυριακή, η αστάθεια θα γίνει πιο αισθητή, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται χαλαζόπτωση, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους υπάρχει πιθανότητα για χιονόνερο ή και χιόνι.

Παρόμοιο θα παραμείνει το σκηνικό τη Δευτέρα και την Τρίτη, με κυρίως συννεφιασμένο καιρό και μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες. Στις υψηλότερες περιοχές του Τροόδους εξακολουθεί να υπάρχει ενδεχόμενο για χιονόνερο ή χιόνι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Κυριακή και μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες τιμές της εποχής.

ΤρόοδοςΚΑΙΡΟΣΚαταιγίδαΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑχιονόπτωσηΒΡΟΧΕΣ

