Ρούμπιο: Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προχωρούν, αλλά έχουμε δρόμο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν διεξάγονται με στόχο την επιβολή μιας συμφωνίας σε οποιαδήποτε πλευρά, σημειώνοντας ότι έχει υπάρξει πρόοδος, ωστόσο «υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι τα τελευταία ζητήματα που απομένουν προς συζήτηση είναι και τα πιο δύσκολα, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι διπλωματικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, Παρασκευή, στο Μαϊάμι με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters, ο Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζουν να έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο επαφές με ρωσική αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ