Λεμεσός: Με αυξημένα κονδύλια ο προϋπολογισμός - Ομόφωνο ναι παρά τις διαφωνίες

Με ομοφωνία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λεμεσού για το 2026, ύστερα από τέσσερις στη σειρά συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου όπου κατατέθηκαν και συζητήθηκαν εκατοντάδες εισηγήσεις και προτάσεις των μελών του σώματος. Μοναδική διαφωνία οι φορολογίες. Ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός κατά επτά εκατομμύρια ευρώ και συνολικά προϋπολογίζει έσοδα 74,3 εκατομμύρια και έξοδα €67,05 εκατομμύρια. Ξεχωρίζει η για ακόμα μία χρονιά σημαντική καταβολή-επιστροφή χρημάτων στο ταμείο συντάξεων του Δήμου, με το ποσό φέτος να είναι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Για το 2026, όπως προκύπτει και από τον προϋπολογισμό, θα είναι χρονιά ωρίμασης και προετοιμασίας έργων, αφού δεν υπάρχουν ώριμες μελέτες για υλοποίηση έργων αυτή τη στιγμή. Ενδεικτικά, το διαθέσιμο κονδύλι για ετοιμασία αναπτυξιακών έργων για το 2026 θα φτάσει τα €4εκ, ενώ το 2025 ήταν 800 χιλ και το 2024 μόλις 300 χιλ.

Δρόμοι, πεζοδρόμια και απαλλοτριώσεις

Σύμφωνα με στοιχεία από τον προϋπολογισμό, για το 2026 προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις για τη διόρθωση δρόμων και πεζοδρομίων σε όλη την έκταση του Δήμου. Συγκεκριμένα για το 2026 θα υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι €7 εκ. για ασφαλτοστρώσεις σε σύγκριση με το €4.3 του 2025 και τα €1.6 του 2024. Για τα πεζοδρόμια το κονδύλι θα φτάσει στα €5.5 εκ. και θα είναι αυξημένο κατά €2 εκατομμύρια σε σχέση με το 2025 ενώ το 2024 ήταν μόλις €2.6 εκ. Επιπρόσθετα, σημαντικές επενδύσεις θα γίνουν στην αναβάθμιση του στόλου του Δήμου Λεμεσού με το κονδύλι να διαπλασιάζεται και να φτάνει πλέον στα €4 εκ σε σχέση με τα 2 του 2025 και τις μόλις 400χιλ του 2024. Σημαντικό κονδύλι προβλέπεται για απαλλοτριώσεις προκειμένου να κατασκευαστούν νέοι χώροι στάθμευσης και άλλες υποδομές, ύψους €6.1 εκ. την ώρα που τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν μόλις 240χιλ ετησίων. Σημαντική και η αύξηση του κονδυλιού για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, που από περίπου 370 χιλ που είναι σήμερα θα αυξηθεί κατά 62%, δηλαδή 500 χιλιάδες.

Καυγάς για τις φορολογίες

Έντονη διαφωνία υπήρξε σχετικά με τη δημοτική φορολογία για το 2026. Η μεγαλύτερη διαφωνία αφορούσε τα τέλη σκυβάλων όπου θα ισχύσουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με το μέγεθος του υποστατικού. Η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, μισή ΔΗΠΑ και ο Αντιδήμαρχος Μέσας Γειτονιάς τοποθετήθηκαν ενάντια στην οποιαδήποτε αύξηση, ενώ από την άλλη ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι Λεμεσού και Τσερκέζ Τσιφτλίκ μαζί με τις ομάδες ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγων, Κυνηγών και μερικώς της ΔΗΠΑ, ψήφισαν τις φορολογίες όπως αναγράφονται στον πίνακα. Η ψηφοφορία ήταν ισόβαθμη και υπερίσχυσε η νικώσα ψήφος του Δημάρχου. Από τη νέα τιμολόγηση προκύπτει ότι για τους κατόχους υποστατικών μέχρι 130 τ.μ. δεν θα υπάρξουν αυξήσεις, ενώ διαφοροποιούνται οι φορολογίες για τα μεγαλύτερα υποστατικά. Ταυτόχρονα υπάρχει 3% αύξηση στα σκύβαλα που αφορούν επαγγελματικά υποστατικά, στον επαγγελματικό φόρο και στο δικαίωμα χρήσης επαγγελματικών υποστατικών. Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας διαμορφώνεται από 0.24% σε 0.264%.

«Ζωντανό» το Λεμεσός 2030

Κατά τη ψηφοφορία του προϋπολογισμού, αποφασίστηκε με ευρεία πλειοψηφία η διατήρηση κονδυλιού ύψους €300.000 για το «Λεμεσός 2030». Ουσιαστικά το ΔΣ έκρινε έγινε σημαντική δουλειά μέχρι σήμερα που πρέπει να διατηρηθεί σε ένα νέο πλαίσιο. Το πώς ακριβώς και ποιοι θα διαχειριστούν αυτό το κονδύλι θα αποφασιστεί αργότερα, αφού ο οργανισμός που συστάθηκε αφορούσε αποκλειστικά τη διεκδίκηση του τίτλου για το 2030.