Δραματική η κατάσταση των φραγμάτων - Καλεί την Κυβέρνηση σε άμεση δράση η Επιτροπή Ελέγχου

Η υποστελέχωση του ΤΑΥ και η ανεπαρκής συντήρηση έχουν αφήσει τα φράγματα σε επικίνδυνη κατάσταση, πάνω από κατοικημένες περιοχές. Το αφαλατωμένο νερό καταλήγει στους ταμιευτήρες, αυξάνοντας το κόστος για τους πολίτες, με την Επιτροπή Ελέγχου να προειδοποιεί για σοβαρό κίνδυνο αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Η συντήρηση των φραγμάτων είναι ανεπαρκής λόγω υποστελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας, ανέφεραν εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξέτασε αυτεπάγγελτα τον έλεγχο του κόστους συντήρησης των φραγμάτων παγκύπρια έπειτα από δική της εισήγηση.

Η Επιτροπή ζήτησε από το ΤΑΥ να υποβάλει έκθεση με τις ανάγκες του σε προσωπικό μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η έκθεση της Υπηρεσίας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων θα δημοσιευθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σημείωσε ακόμη ότι το αφαλατωμένο νερό της ΑΗΚ, λόγω ανυπαρξίας αγωγού διοχέτευσής του στο σύστημα ύδρευσης, διοχετεύεται στο νερό των φραγμάτων, με αποτέλεσμα οι πολίτες να πληρώνουν για να καθαριστεί ξανά.

Κατά την έναρξη της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, υπέβαλε ερώτημα προς την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), Έλενα Φοινικαρίδου, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του φράγματος του Μαυροκόλυμπου στην επαρχία Πάφου.

Απαντώντας στον κ. Κουλία, η κ. Φοινικαρίδου ανέφερε ότι η φθορά του φράγματος του Μαυροκόλυμπου ήταν τέτοια και σε σημείο που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί, εξ ου και έγινε η εκκένωσή του. Σημείωσε ότι πλέον το φράγμα έχει ανοίξει και δέχεται ανακτημένο νερό.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασφάλειας Φραγμάτων του ΤΑΥ, Στέλλα Πατσάλη, ανέφερε πως η Υπηρεσία δεν υφίστατο τα προηγούμενα χρόνια λόγω παγώματος των προσλήψεων συνεπεία της οικονομικής κρίσης, προσθέτοντας ότι υπήρχε μέχρι το 2015 και αποτελείτο από 9 άτομα.

Η κ. Πατσάλη σημείωσε ότι καταρτίστηκε σχεδιασμός και αξιολογήθηκαν τα φράγματα, προσθέτοντας ότι υλοποιούνται κρίσιμες μελέτες που αφορούν κάποια φράγματα.

Τεχνογνωσία και προσωπικό

Εξηγώντας τη διαδικασία συντήρησης των φραγμάτων, η Στέλλα Πατσάλη είπε ότι, για να λειτουργούν οι ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές τους, πρέπει κάποιος μηχανολόγος να προβαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία των υποδομών κάθε 6 μήνες, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται με προσοχή και εξειδίκευση.

Απαντώντας σε ερώτηση του Ζαχαρία Κουλία για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασφάλειας Φραγμάτων, η κ. Πατσάλη ανέφερε ότι η Υπηρεσία χρειάζεται 7 εργατοτεχνίτες για να ενταχθούν στην υφιστάμενη ομάδα.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας ζήτησε από τη Στέλλα Πατσάλη να υποβάλει υπόμνημα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε προσωπικό.

Η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε ότι στη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου έπρεπε να είχαν παραστεί η Υπουργός Γεωργίας και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας για να απολογηθούν για την κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγω λειψυδρίας. «Τι έκαναν τα τελευταία 10 χρόνια;», διερωτήθηκε.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, ρώτησε την Έλενα Φοινικαρίδου για τις ενέργειες που έχει κάνει το ΤΑΥ για αξιοποίηση της τεχνολογίας και του εξειδικευμένου προσωπικού. Απαντώντας στην κ. Σούπερμαν, η κ. Φοινικαρίδου ανέφερε ότι οι εξειδικευμένες εργασίες χρειάζονται εμπειρογνωμοσύνη, προσθέτοντας ότι πρέπει να παραμείνει η τεχνογνωσία στο ΤΑΥ.

Απευθυνόμενη προς την Έλενα Φοινικαρίδου, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι «η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σάς αφήνει εκτεθειμένους». «Τι κάνατε για αντιμετώπιση της κατάστασης;», ρώτησε, τονίζοντας ότι οι κατέχοντες αξιώματα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Απευθυνόμενος προς τη Στέλλα Πατσάλη, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, ρώτησε αν ανατέθηκε σε ελληνική ιδιωτική εταιρεία ο έλεγχος των φραγμάτων, με την κ. Πατσάλη να απαντά αρνητικά.

Ακολούθως, ο κ. Ορφανίδης ζήτησε να σταλεί στη Βουλή πίνακας των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στα φράγματα, καθώς και να κατατεθούν γραπτώς τα αιτήματα του ΤΑΥ για στελέχωσή του.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι «για 7 εργατοτεχνίτες χάθηκε το φράγμα του Μαυροκόλυμπου. Αντί να ζητάτε αναγκαίο προσωπικό, ζητάτε προαγωγές μόνο», πρόσθεσε.

Απαντώντας στον Αλέκο Τρυφωνίδη, η Έλενα Φοινικαρίδου είπε ότι δεν χάθηκε το φράγμα του Μαυροκόλυμπου για 7 εργατοτεχνίτες.

Μιλώντας για το φράγμα της Σολέας, ο Αλέκος Τρυφωνίδης ρώτησε την Έλενα Φοινικαρίδου γιατί εδώ και 10 χρόνια δεν γίνεται διασωλήνωση στην περιοχή για άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής. «Πότε θα γίνει η διασωλήνωση;», ρώτησε, ζητώντας παράλληλα το άνοιγμα του φράγματος.

Απαντώντας στον Αλέκο Τρυφωνίδη, η Έλενα Φοινικαρίδου, είπε ότι το ΤΑΥ παραχωρούσε νερό στα αρδευτικά τμήματα της περιοχής της Σολέας, τα οποία λειτουργούσαν χωρίς αρδευτική επιτροπή και είχαν οφειλές.

Ακολούθως, ο Άκης Κίκας, εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημείωσε ότι το φράγμα της Σολέας παραλαμβάνει νερό, προσθέτοντας ωστόσο ότι το νερό δεν διανέμεται στους γεωργούς με τον ενδεδειγμένο τρόπο, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο δίκτυο. Χρειάζονται έργα υποδομής, υπέδειξε.

Επιπλέον, ο κ. Κίκας είπε ότι «το αφαλατωμένο νερό της ΑΗΚ, επειδή δεν μεριμνήσαμε να φτιάξουμε αγωγό για να το διοχετεύουμε στο σύστημα ύδρευσης, μπαίνει στο λερωμένο νερό των φραγμάτων και πληρώνουμε για να το ξανακαθαρίσουμε».

Η κ. Φοινικαρίδου συμφώνησε με τον κ. Κίκα ότι το ΤΑΥ δεν δίνει νερό στους γεωργούς με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Στην ερώτηση της Ρίτας Σούπερμαν αν τα Κοινοτικά Συμβούλια έχουν ρόλο στην κατανομή του νερού, η Έλενα Φοινικαρίδου απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι αυτό είναι ευθύνη του ΤΑΥ.

Απαντώντας σε ερώτηση του Ζαχαρία Κουλία, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΤΑΥ ανέφερε ότι το νερό του φράγματος διοχετεύεται μέσω αυλακιών στους αρδευτές γεωργούς.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Άκης Κίκας ανέφερε ότι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων θα δημοσιευθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μιλώντας για την ασφάλεια των φραγμάτων, είπε ότι αυτή διέπεται από νόμο που ψηφίστηκε το 2010. Σημείωσε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε έλεγχό της το 2016, διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση των φραγμάτων. Δεν υπήρχαν επιβλέποντες μηχανικοί, ενώ θα έπρεπε, βάσει νόμου, επεσήμανε.

Παράλληλα, ο κ. Κίκας είπε ότι αδυναμίες καταγράφονται και σε εκθέσεις του ΤΑΥ το 2023 και το 2024, όπως για παράδειγμα η ανεπαρκής συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των φραγμάτων και η εγκατάλειψη των οργάνων παρακολούθησης των φραγμάτων.

Ακόμη, σημείωσε ότι υπάρχουν 15 ιδιωτικά φράγματα, των οποίων η κατασκευή δεν έχει εναρμονιστεί με τη νομοθεσία. Είπε ακόμη ότι «τα πιο επικίνδυνα φράγματα είναι της Ταμασού, της Γερμασόγειας και των Πολεμιδιών», προσθέτοντας ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε να δημιουργηθεί χάρτης κινδύνου πλημμύρας φραγμάτων. Θα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης φραγμάτων, ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η γνώση των ειδικών θα πρέπει να καταγραφεί σε εγχειρίδια.

Η Έλενα Φοινικαρίδου ανέφερε ότι το πάγωμα των προσλήψεων είχε ως αποτέλεσμα η γνώση να μεταφερθεί αποσπασματικά.

Απαντώντας σε ερώτηση του Ζαχαρία Κουλία για τη χωρητικότητα των φραγμάτων, η Στέλλα Πατσάλη, είπε ότι η χωρητικότητα του φράγματος του Κούρη είναι 115 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, του Ασπρόκρεμμου 51, της Ευρέτου 24, της Κανναβιού 18, του Διπόταμου, της Καλαβασού και των Λευκάρων 45 (αθροιστικά) και της Γερμασόγειας 13.

Απευθυνόμενος προς τη Στέλλα Πατσάλη, ο Ζαχαρίας Κουλίας ρώτησε γιατί χάθηκε νερό από τον Μαυροκόλυμπο.

Απαντώντας στον κ. Κουλία, η κ. Πατσάλη ανέφερε ότι το φράγμα έγινε με μελέτη Γιουγκοσλάβων, που προνοούσε ότι ο πύργος του φράγματος θα είναι βυθισμένος στο νερό. Για να γίνει οπτικός έλεγχος, θα έπρεπε να αδειάζει το φράγμα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι με τον ίδιο τρόπο κατασκευάστηκαν τα φράγματα των Πολεμιδιών, της Γερμασόγειας, της Αργάκας και της Αγίας Μαρίνας. Έχουν γίνει έργα επιδιόρθωσης σε κάποια από αυτά, ανέφερε. Στον πύργο του φράγματος του Μαυροκόλυμπου υπήρχε μεταλλικός αγωγός, ο οποίος έσπασε, εξήγησε.

Απαντώντας σε ερώτηση του Κουλία, η κ. Πατσάλη είπε ότι το πιο επικίνδυνο φράγμα είναι των Πολεμιδιών, στο οποίο πρέπει να γίνει στεγάνωση.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας ζήτησε από το ΤΑΥ να υποβάλει ολοκληρωμένη έκθεση με τις ανάγκες του, καθώς και έκθεση συντήρησης των φραγμάτων, με την κ. Φοινικαρίδου να λέει ότι η έκθεση θα υποβληθεί στη Βουλή στο τέλος του μηνός.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, ανέφερε ότι «η κατάσταση είναι όντως δραματική για τα φράγματα». «Σήμερα είναι αδήριτη ανάγκη να συντηρηθούν τα επικίνδυνα φράγματα τα οποία είναι πάνω από κατοικημένες περιοχές. Αν - ο μη γένοιτο - κάποιο φράγμα σπάσει, θα θρηνήσουμε ζωές», τόνισε.

Την ίδια ώρα, κάλεσε την Κυβέρνηση, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Υπουργό Γεωργίας «να αναλάβουν δράση πάραυτα».

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, δήλωσε ότι «η τεχνογνωσία στο θέμα της συντήρησης (των φραγμάτων) έχει πλέον εκλείψει, αφού οι εξειδικευμένοι λειτουργοί είτε έχουν αφυπηρετήσει είτε έχουν μετακινηθεί σε άλλα τμήματα».

«Το αποτέλεσμα είναι σήμερα αρκετά φράγματα να χρήζουν άμεσης συντήρησης, αλλά και οι κοινότητες να αντιμετωπίζουν προβλήματα πλημμύρας, ενδεχομένως», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι «από το 2015 μέχρι σήμερα κανένας δεν ένιωσε την ευαισθησία να οργανώσει ή να χτίσει ξανά την ομάδα συντήρησης των φραγμάτων, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιες απώλειες από τα φράγματα».

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του εκπροσώπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διπλή διύλιση του αφαλατωμένου νερού, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι αυτό είναι «εγκληματικό», σημειώνοντας ότι «ο Γενικός Ελεγκτής θα πρέπει να κάνει σχετική έκθεση για αυτό το θέμα και να αναλάβουν και τις ευθύνες τους και οι πολιτικοί προϊστάμενοι». «Αν υπάρχουν υπηρεσιακές αμέλειες, να συσταθεί επιτροπή για απόδοση αυτών των τεράστιων ευθυνών την ώρα που αντιμετωπίζουμε σοβαρότατο υδατικό πρόβλημα στη χώρα μας», κατέληξε.

