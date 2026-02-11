Καταζητούνται δύο 25χρονοι για απόπειρα φόνου στη Λευκωσία (εικόνες)

Καταζητούνται ο ANKIT KUMAR, 25 ετών και o PARDEEP 25 ετών και οι δύο από την Ινδία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και μεταφοράς επιθετικού οργάνου, που διαπράχθηκε στις 9/2/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

Η υπόθεση

Γύρω στις 4.20 το απόγευμα της Δευτέρας, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ότι στις 12.15 το μεσημέρι είχε μεταβεί στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 21χρονος άνδρας με τραύμα στον λαιμό.

Ο 21χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 21χρονος και δεύτερο πρόσωπο που τον συνόδευε φαίνεται να δέχθηκαν επίθεση, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, από ένα άτομο το οποίο συνοδευόταν από άλλα τέσσερα.

Κατά τη διάρκεια λογομαχίας, ένα από τα πέντε πρόσωπα φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον 21χρονο στον λαιμό, ενώ φέρεται να γρονθοκόπησε το δεύτερο πρόσωπο στη μύτη.

Ακολούθως, ο φερόμενος δράστης τράπηκε σε φυγή πεζός, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα παρέμειναν στο σημείο για παροχή βοήθειας στον τραυματία.