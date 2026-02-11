Μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους πίσω από τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας

Οι συντελεστές του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας, οι εθελοντές και τα οργανωμένα σύνολα που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο ευχαριστήριας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου 2026, κατά την οποία οι διοργανωτές απηύθυναν θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν τη μεγάλη αθλητική γιορτή.

Ο φετινός μαραθώνιος επέστρεψε ανανεωμένος στις 18 Ιανουαρίου 2026, προσελκύοντας πέραν των 8.000 δρομέων από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κύριος Χαράλαμπος Προύντζος, ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές, υπογραμμίζοντας: «Ως Δήμος Λευκωσίας, έχουμε θέσει ως στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του μαραθωνίου και τη δημιουργία ενός θεσμού που θα αποτελεί ετήσιο σημείο αναφοράς για την πόλη μας».

Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, κυρία Έλλη Ιωαννίδου, επισήμανε πως χωρίς τους εθελοντές τίποτα δεν θα ήταν εφικτό, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να στηρίζει τη διοργάνωση ως ονομαστικός χορηγός.

Από την Eleven Blue Events, ο Πρόεδρος του ΔΣ, κύριος Σπύρος Σπύρου πραγματοποίησε έναν σύντομο απολογισμό της φετινής διοργάνωσης, αναφέροντας ότι «κοινή πίστη είναι ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι μεγαλύτερο. Κάτι που θα μείνει. Κάτι που θα ανήκει στη Λευκωσία».

Επίσημος φιλανθρωπικός οργανισμός της διοργάνωσης ήταν ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Εκ μέρους του Συνδέσμου, η λειτουργός διαφώτισης και μέλος της ομάδας δρομέων, κυρία Φωτεινή Παλληκαρίδου, τόνισε: «Ο σκοπός μας στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου είναι να μην μένει κανείς μόνος του. Με συλλογική προσπάθεια αυτό γίνεται πράξη χάρη σε όλη την κυπριακή κοινωνία».

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η ειδική βράβευση του Όμηρου Χριστοδούλου, ο οποίος έχασε και τους δύο γονείς του στο αεροπορικό δυστύχημα της Helios το 2005. Από τότε, έθεσε έναν στόχο ζωής: να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων, τρέχοντας 121 μαραθωνίους, έναν για κάθε άνθρωπο που χάθηκε σε εκείνη την τραγωδία. Μέχρι σήμερα, ο Όμηρος έχει τερματίσει 51 μαραθώνιες διαδρομές.

Στη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκε, επίσης, βίντεο του αθλητή Σωκράτη Ψυχαράκη, νικητή στη μαραθώνια διαδρομή, ο οποίος έστειλε μήνυμα στους νέους. Ο μαραθωνοδρόμος από το Ρέθυμνο έτρεξε στη Λευκωσία τον τελευταίο μαραθώνιο της καριέρας του και έκλεισε μία σπουδαία πορεία με τον πιο συμβολικό τρόπο, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, σε μαραθώνιο, για πρώτη φορά.

Συγκίνηση προκάλεσε η βράβευση της ομάδας της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, η οποία συμμετείχε στον αγώνα στέλνοντας δυνατά μηνύματα συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό για άτομα με νοητική και σωματική αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν οι εξής ομάδες:

Ομαδάρχες και ατομικοί εθελοντές

Αστυνομία Kύπρου

Δημοτικοί Τροχονόμοι Δήμου Λευκωσίας

Πολιτική Άμυνα

Ερυθρός Σταυρός

Ομάδα Κυριακής Φωτίου

Εθελοντικές Ομάδες Τράπεζας Κύπρου

Δίκτυο SupportCY Τράπεζας Κύπρου

Όμιλος Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου

Ποδηλάτες Λευκωσίας

Ledra Bikers

Σώμα Κυπρίων Οδηγών Λευκωσίας

Running Fluent Initiative

Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Beat&Run

Οι διοργανωτές απηύθυναν θερμές ευχαριστίες και στην Baggage Storage Team υπό την Faee, για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.

Ο Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας ανανέωσε το ραντεβού για τις 24 Ιανουαρίου 2027!