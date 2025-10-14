Κύμα αντιδράσεων από περιβαλλοντιστές και κατοίκους Αγλατζιάς: Δεν θέλουν νέο οδικό άξονα μέσω πάρκου Αθαλάσσας - Πώς απαντά το ΥΠΕΣ

Αναβρασμός αλλά και έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί ανάμεσα σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικους του δημοτικού διαμερίσματος Αγλατζιάς, γύρω από τον σχεδιαζόμενο οδικό άξονα που συνδέει τη λεωφόρο Γλαύκου Κληρίδη (πρώην Λεωφ. Ακαδημίας) με το Ινστιτούτο Γεωργικών Μελετών και τελικά με τη λεωφόρο Λάρνακος, διαμέσου του Πάρκου Αθαλάσσας.

Το έργο, το οποίο σύμφωνα με την Πολεοδομία εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στα Λατσιά και την ευρύτερη περιοχή του Νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις από πολίτες, ενώ μιλώντας στον «Π», ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, έκανε λόγο για «σαλαμοποίηση» ενός έργου που θα περάσει δρόμους από το Πάρκο Αθαλάσσας και το πάρκο Ακαδημίας. Ο κ. Θεοπέμπτου, εξήγησε δε ότι είναι μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και χρόνια από το Τμήμα Πολεοδομίας. Έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον δρόμο που υπάρχει ήδη στο πάρκο Αθαλάσσας, από την πλευρά του δημοτικού Διαμερίσματος Γερίου. Ο κ. Θεοπέμπτου, πρόσθεσε ότι η τότε κυβέρνηση τον κατασκεύασε απροειδοποίητα και ότι ο μόνος λόγος που έκλεισε ο δρόμος αυτός, όπου διακόπτεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο που είναι ο χώρος στάθμευσης, ήταν γιατί ο κόσμος με τις έντονες αντιδράσεις του σταμάτησε το έργο μέχρι εκείνο το σημείο. Δέον να σημειωθεί ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζεται πρώτη φορά, αφού υπήρξε αίτημα και επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, ωστόσο ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, τάχθηκε εναντίον της.

Όπως δήλωσε ο κ. Θεοπέμπτου στο politis.com.cy, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός δρόμου που θα ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο του νέου Νοσοκομείου και θα προχωρά μέσα από το πάρκο, μέχρι το Κέντρο Γεωργικών Μελετών, σε μια διαδρομή που τελικά θα ενώνει τα Λατσιά με τη λεωφόρο Λάρνακος στο τέλος. «Αυτό που γίνεται τώρα είναι η αρχή μιας σταδιακής διαδικασίας. Με πρόσχημα τη “διέξοδο” όσων έρχονται από τα Λατσιά, δημιουργούν τμηματικά έναν δρόμο μέσα στο πάρκο. Ξεκινούν με 100 μέτρα και θα φτάσουν να περάσουν ολόκληρο οδικό δίκτυο μέσα από δασική περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής τονίζει δε ότι ο νέος άξονας, που συνδέει τη λεωφόρο Γλαύκου Κληρίδη με τη λεωφόρο που βρίσκεται το Φυτώριο, θα καταλήγει τελικά στον μελλοντικό κυκλικό κόμβο του Πάρκου Αθαλάσσας, μετατρέποντας ουσιαστικά ένα τμήμα φυσικού οικοσυστήματος σε διαμπερή δρόμο. «Έργα που φαίνονται μικρά και αποσπασματικά, τα οποία όμως στο τέλος θα ενωθούν σε ένα ενιαίο οδικό δίκτυο μέσα από το πάρκο», προειδοποίησε.

Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών

Πηγή από το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε στον «Π» ότι το έργο αφορά «τη βελτίωση και ολοκλήρωση του υφιστάμενου δρόμου που συνδέει την περιοχή πίσω από το Mall με το κτήριο που στέγαζε το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ)». Όπως εξήγησε, πρόκειται για δρόμο μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, εκ των οποίων τα 700 μέτρα αποτελούν ήδη υφιστάμενο οδικό δίκτυο, ενώ τα πρόσθετα 300 μέτρα περιλαμβάνουν ένα μικρό τμήμα –περίπου 100 μέτρων– που διέρχεται από δασική γη. Το έργο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχει σχεδιαστεί με βάση τις υποδείξεις του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Περιβάλλοντος. «Το Τοπικό Σχέδιο προβλέπει δυνατότητα για δρόμο πλάτους 30 μέτρων, ωστόσο ο νέος δρόμος σχεδιάστηκε στα 12 μέτρα, περιλαμβάνοντας διπλό ποδηλατόδρομο και πρόσθετες δενδροφυτεύσεις». Σύμφωνα με το Υπουργείο, αναμένεται θετική γνωμοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ το έργο έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας σε ψηφοφορία που διεξήχθη το καλοκαίρι.

«Σύγχυση» με το Πάρκο Ακαδημίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποδίδει μέρος των αντιδράσεων στη «σύγχυση» που δημιουργείται με άλλο τμήμα του σχεδίου, το οποίο αφορά το Πάρκο Ακαδημίας. Όπως τονίζεται, «το κομμάτι που θα συνέδεε αρχικά τον δρόμο με το Πάρκο Ακαδημίας δεν θα υλοποιηθεί». Η Πολεοδομία ενημέρωσε γραπτώς τους εμπλεκόμενους φορείς ότι το συγκεκριμένο τμήμα έχει αφαιρεθεί από τον σχεδιασμό και πρόκειται να διαγραφεί οριστικά από το Τοπικό Σχέδιο. «Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε διάνοιξη ή κατασκευή οδού μέσα στο Πάρκο Ακαδημίας», ανέφερε αρμόδια πηγή. Όσον αφορά το Τμήμα Δασών, θα απαντήσεις αύριο, όπως μας αναφέρθηκε.