«Φίλοι του Ακάμα»: Προειδοποιούν για στασιμότητα, οικολογική υποβάθμιση και «τεράστιες ευθύνες που δεν καταλογίζονται»

Δύο χρόνια μετά τη δημόσια παραδοχή των καταστροφικών συνεπειών από τα έργα στο οδικό δίκτυο της Χερσονήσου του Ακάμα, η Οικολογική Παρέμβαση «Φίλοι του Ακάμα» καταγγέλλει ότι η περιοχή έχει περιέλθει σε «επικίνδυνη στασιμότητα και συνεχιζόμενη απειλή».

Σε ανακοίνωσή τους, οι «Φίλοι του Ακάμα» υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου με τις παράνομες και εκτός λογικής παρεμβάσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου «Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα (ΕΔΠ)», είχε ζητήσει τη διακοπή των εργασιών και δεσμευθεί για «πλήρη αποκατάσταση του τοπίου». Όπως τονίζουν, «παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αντιστρεπτό το σύνολο της καταστροφής, αυτό είχε εκτιμηθεί τότε ως η μόνη δυνατή θεραπεία».

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η Οικολογική Παρέμβαση, από τότε μέχρι σήμερα «δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος». Παρά τις διαδοχικές διοικητικές έρευνες, τις συνεδρίες και τις μελέτες από διαφορετικούς εμπειρογνώμονες, «κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας».

Οι «Φίλοι του Ακάμα» θυμίζουν ακόμη ότι «έγινε, χωρίς άδεια, μεγάλο πάρτι υπό το φως προβολέων πάνω από την προστατευμένη παραλία των χελώνων στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας» - ένα περιστατικό που, όπως σημειώνουν, «αντιπροσωπεύει το πνεύμα αυθαιρεσίας που κυριαρχεί».

Την ίδια στιγμή, επανέρχεται στο προσκήνιο η πρόθεση για καθορισμό νέας λατομικής ζώνης στην Αντρολίκου, πάνω από το φαράγγι της περιοχής. «Μια εξαιρετική περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα μετατρέπεται σιγά σιγά, ένεκα της λατομικής εκμετάλλευσης, σε κρανίου τόπο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η Οικολογική Παρέμβαση υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της προστασίας της Χερσονήσου του Ακάμα «έχει περιέλθει σε μια επικίνδυνη στασιμότητα», ενώ οι απειλές πολλαπλασιάζονται. «Η μη συνειδητοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης της ανάγκης επαναπροσδιορισμού της πορείας, με στόχο την κήρυξη της Χερσονήσου σε Εθνικό Πάρκο διεθνών προδιαγραφών – κάτι πολύ διαφορετικό από το σημερινό ΕΔΠ – οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση και μόνιμη καταστροφή», σημειώνουν.

Καταλήγοντας, οι «Φίλοι του Ακάμα» κάνουν λόγο για «τεράστιες ευθύνες που δεν καταλογίζονται» και προειδοποιούν ότι, αν δεν υπάρξει άμεση πολιτική βούληση, «η Χερσόνησος του Ακάμα κινδυνεύει να χαθεί οριστικά».