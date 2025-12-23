Λιγότεροι φόροι από τη νέα χρονιά - Τα οφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

Η επόμενη ημέρα της έγκρισης της φορολογικής μεταρρύθμισης από την ολομέλεια της Βουλής βρίσκει την κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στήριξαν (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ) να υπενθυμίζουν τα οφέλη της για την οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από τον Ιανουάριο, πάντως, οι μισθοί όσων αμείβονται με πέραν των 19.500 ευρώ τον χρόνο (το αφορολόγητο όριο μέχρι και το 2025) θα είναι αυξημένοι καθώς οι αλλαγές στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος αλλάζουν και είναι ευνοϊκότεροι. Ανάλογα με τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, προσφέρεται η δυνατότητα πρόσθετης ελάφρυνσης με την εφαρμογή εκπτώσεων. Ειδικότερα προβλέπεται φορολογική έκπτωση για 1ο παιδί – €1.000 σε κάθε γονέα, για το 2ο παιδί – €1.250 σε κάθε γονέα και πέραν του 3ου παιδιού – €1.500 σε κάθε γονέα). Προβλέπεται επίσης φοροαπαλλαγή για στέγαση και πράσινες δαπάνες σε φυσικά πρόσωπα που ανέρχονται σε €1.000 για κάθε σύζυγο ή συμβίο και φοροαπαλλαγή για ενοίκια και τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου έως το ποσό των €2.000 ετησίως για κάθε σύζυγο ή συμβίο. Λιγότερη φορολογία θα δουν και οι μέτοχοι των εταιρειών καθώς μειώνεται στο 5% η φορολογία μερισμάτων (από 17% που ήταν μέχρι και το 2025 η Εισφορά για την Άμυνα).

«Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Το όφελος επιστρέφει απευθείας στα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Λιγότερο φορολογικό βάρος. Περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα προσθέτοντας ότι είναι μια μεταρρύθμιση που διαμορφώνει ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα.

Το νέο φορολογικό πλαίσιο στηρίζει τη μεσαία τάξη και δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους νέους, τις οικογένειες και τις κυπριακές επιχειρήσεις, αναφέρει από την πλευρά του το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, τόνισε ότι «με τις τροπολογίες μας, μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις, καταφέραμε να διορθώσουμε λάθη των κυβερνητικών νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση και να βελτιώσουμε ουσιαστικά τις πρόνοιές της" και εκτιμά ότι από τον επόμενο μήνα 250.000 εργαζόμενοι θα πληρώνουν λιγότερο φόρο εισοδήματος.

Πρόκειται για την πιο περιεκτική φορολογική νομοθεσία που έχει ψηφιστεί ποτέ, η οποία διασφαλίζει ότι τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της μεταρρύθμισης φτάνουν σε περισσότερους συμπολίτες μας, τόνισε από την πλευρά της η αναπληρώτρια πρόεδρος ΔΗΚΟ και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

«Από την πρώτη στιγμή, η προσέγγισή μας στο ζήτημα ήταν ξεκάθαρη και σταθερά προσανατολισμένη σε κοινωνικές προτεραιότητες, με γνώμονα τη δικαιοσύνη, την ανακούφιση των νοικοκυριών και τη μείωση των ανισοτήτων», σχολίασε η ΔΗΠΑ.

Παράλληλα με τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης τέθησαν σε ψηφοφορία δύο προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ για φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας άνω των 3 εκατ. ευρώ και επιβολή κλιμακωτού τέλους σε εταιρείες, οι οποίες και καταψηφίστηκαν.