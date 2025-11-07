Νεκρή θαλάσσια χελώνα στη Λάρνακα - Τι κάνουμε σε τέτοια περίπτωση

Μια ακόμη νεκρή θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε το πρωί της Παρασκευής στην παραλία του Αγίου Θεοδώρου στη Λάρνακα.

O πολίτης που την εντόπισε ειδοποίησε τις τοπικές αρχές για να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την περισυλλογή της.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και την περασμένη Δευτέρα στην Τίμη της Πάφου, με τις αιτίες θανάτου των χελωνών να αποδίδονται συχνά σε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως σύγκρουση με σκάφη, παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία ή κατάποση πλαστικών απορριμμάτων.

Τι πρέπει να κάνει το κοινό όταν εντοπίσει νεκρή ή τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα

Το κοινό όταν εντοπίσει νεκρή ή τραυματισμένη χελώνα μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) στα σταθερά τηλέφωνα που φαίνονται πιο κάτω εντός Δημοσίου ωραρίου. Σημειώνεται ότι εκτός ωρών γραφείου, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα πιο κάτω υπηρεσιακά τηλέφωνα:

Τραυματισμένες Χελώνες:

Οι τραυματισμένες χελώνες μεταφέρονται από προσωπικό του ΤΑΘΕ ή εξουσιοδοτημένους φορείς για περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών που λειτουργεί στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του ΤΑΘΕ στο Μενεού.

Νεκρές Χελώνες:

Αρμοδιότητα για ταφή / συλλογή / αποτέφρωση των νεκρών θαλάσσιων χελωνών έχουν οι σχετικές τοπικές αρχές (Δήμοι / Κοινότητες) οι οποίες και ενημερώνονται είτε από το ΤΑΘΕ ή απευθείας από τους πολίτες ή και άλλους φορείς που εντοπίζουν την νεκρή χελώνα.

Συλλογή Πληροφοριών:

Το κοινό μπορεί να αποστείλει στοιχεία / πληροφορίες για τις θαλάσσιες χελώνες που εντοπίζει (όπως διαστάσεις καβουκιού, φωτογραφία χελώνας, περιοχή που εντοπίστηκε κλπ), ούτως ώστε να καταγραφή στη βάση δεδομένων που έχει το ΤΑΘΕ για την παρακολούθηση του πληθυσμού των προστατευόμενων ειδών. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (marineenvironment@dfmr.moa.gov.cy / mmarcou@dfmr.moa.gov.cy), μέσω της εφαρμογής Cy-FIS (https://dfmrapp.com.cy), ή και μέσω Messenger (Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών – Cyprus DFMR).