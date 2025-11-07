Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Νεκρή θαλάσσια χελώνα στη Λάρνακα - Τι κάνουμε σε τέτοια περίπτωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πού να απευθυνθείτε αν βρείτε νεκρή ή τραυματισμένη χελώνα

Μια ακόμη νεκρή θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε το πρωί της Παρασκευής στην παραλία του Αγίου Θεοδώρου στη Λάρνακα.

O πολίτης που την εντόπισε ειδοποίησε τις τοπικές αρχές για να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την περισυλλογή της.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και την περασμένη Δευτέρα στην Τίμη της Πάφου, με τις αιτίες θανάτου των χελωνών να αποδίδονται συχνά σε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως σύγκρουση με σκάφη, παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία ή κατάποση πλαστικών απορριμμάτων.

Τι πρέπει να κάνει το κοινό όταν εντοπίσει νεκρή ή τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα

Το κοινό όταν εντοπίσει νεκρή ή τραυματισμένη χελώνα μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) στα σταθερά τηλέφωνα που φαίνονται πιο κάτω εντός Δημοσίου ωραρίου. Σημειώνεται ότι εκτός ωρών γραφείου, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα πιο κάτω υπηρεσιακά τηλέφωνα:

Τραυματισμένες Χελώνες:

Οι τραυματισμένες χελώνες μεταφέρονται από προσωπικό του ΤΑΘΕ ή εξουσιοδοτημένους φορείς για περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών που λειτουργεί στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του ΤΑΘΕ στο Μενεού.

Νεκρές Χελώνες:

Αρμοδιότητα για ταφή / συλλογή / αποτέφρωση των νεκρών θαλάσσιων χελωνών έχουν οι σχετικές τοπικές αρχές (Δήμοι / Κοινότητες) οι οποίες και ενημερώνονται είτε από το ΤΑΘΕ ή απευθείας από τους πολίτες ή και άλλους φορείς που εντοπίζουν την νεκρή χελώνα.

Συλλογή Πληροφοριών:

Το κοινό μπορεί να αποστείλει στοιχεία / πληροφορίες για τις θαλάσσιες χελώνες που εντοπίζει (όπως διαστάσεις καβουκιού, φωτογραφία χελώνας, περιοχή που εντοπίστηκε κλπ), ούτως ώστε να καταγραφή στη βάση δεδομένων που έχει το ΤΑΘΕ για την παρακολούθηση του πληθυσμού των προστατευόμενων ειδών. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (marineenvironment@dfmr.moa.gov.cy / mmarcou@dfmr.moa.gov.cy), μέσω της εφαρμογής Cy-FIS (https://dfmrapp.com.cy), ή και μέσω Messenger (Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών – Cyprus DFMR).

 

Tags

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΘΑΛΑΣΣΑΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΧΕΛΩΝΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα