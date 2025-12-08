Ολοκληρώθηκε περιβαλλοντικό έργο με στόχο τη διακοινοτική συνεργασία και κοινή περιβαλλοντική συνείδηση

Σειρά δράσεων που στόχο είχαν να ενδυναμώσουν νέους και νέες από ολόκληρη την Κύπρο, ώστε να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τη φυσική κληρονομιά του νησιού περιλάμβανε το έργο Environmental Caretakers που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Terra Cypria, "μέσα από το έργο αυτό, νέοι και νέες από όλη την Κύπρο απέκτησαν ένα ισχυρό πλαίσιο συμμετοχής, γνώσης και δράσης, συμβάλλοντας σε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον για όλες τις κοινότητες του νησιού".

"Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, το έργο κατάφερε να κινητοποιήσει νέους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, μετατρέποντάς τους σε ενεργούς πολίτες που προστατεύουν το περιβάλλον" προστίθεται.

Συγκεκριμένα, μέσα από 13 εργαστήρια και εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε ειδικά για το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες έμαθαν να αναγνωρίζουν, να καταγράφουν και να αναφέρουν περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως ρύπανση, απώλεια βιοποικιλότητας, κλιματική αλλαγή και προβλήματα αστικής κινητικότητας".

Το έργο συνέβαλε στη δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου δικτύου ενημερωμένων, δραστήριων και ευαισθητοποιημένων νέων, ενισχύοντας παράλληλα τη διακοινοτική συνεργασία και την κοινή περιβαλλοντική συνείδηση, συμπληρώνεται.

Στην τελική εκδήλωση παρουσιάστηκε και η νέα ψηφιακή εφαρμογή Environmental Caretakers App, μια πλατφόρμα γεωχωρικής καταγραφής που επιτρέπει στους χρήστες να αναφέρουν περιβαλλοντικά περιστατικά σε όλη την Κύπρο.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καταγραφής θεμάτων όπως πυρκαγιές, περιστατικά ευζωίας ζώων, ρύπανση, ξενικά είδη και άλλες περιβαλλοντικές απειλές, ενισχύοντας την παρακολούθηση και την ανταπόκριση σε ολόκληρο το νησί.

«Το έργο Environmental Caretakers υλοποιείται από το Terra Cypria – Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και το Taşkent Doğa Parkı, ενδυναμώνοντας τη νεολαία μέσα από εκπαίδευση, συνεργασία και πρακτική εμπλοκή» αναφέρεται ενώ σημειώνεται ότι χρηματοδοτείται από το European Climate Foundation και υλοποιείται σε συνεργασία με το UNDP Cyprus και το OSASG-Cyprus.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ