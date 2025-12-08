Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα τίμησαν την Παγκόσμια Εβδομάδα Ιταλικής Κουζίνας με μια ξεχωριστή βραδιά ιταλικής γευσιγνωσίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Το γευστικό ταξίδι στον κόσμο της ιταλικής κουζίνας πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εστιατορίου της Υπεραγοράς Αλφαμέγα Λακατάμειας, με καλεσμένους εκλεκτούς πελάτες, συνεργάτες, εκπροσώπους των ΜΜΕ, καθώς και καταξιωμένους food bloggers και influencers.

Με αφορμή την 10η επέτειο εορτασμών της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ιταλικής Κουζίνας, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα, σε συνεργασία με το Ιταλικό Πρακτορείο Εμπορίου (ITA) και την Ιταλική Πρεσβεία στην Κύπρο, διοργάνωσαν μια ξεχωριστή γαστρονομική βραδιά αφιερωμένη στις αυθεντικές γεύσεις της Ιταλίας.

Υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής, ο σεφ των Υπεραγορών Αλφαμέγα, Στέλιος Λοΐζου μύησε τους παρευρισκόμενους στα μυστικά της ιταλικής γαστρονομίας αναδεικνύοντας και προβάλλοντας αυθεντικά ιταλικά προϊόντα, πάστα, πεντανόστιμη πίτσα και το κλασικό επιδόρπιο τιραμισού, που ετοιμάστηκαν ζωντανά, προβάλλοντας την ποιότητα των αυθεντικών ιταλικών προϊόντων. 

Στις συνταγές της βραδιάς ξεχώρισαν τα εκλεκτά προϊόντα: τα ζυμαρικά La Molisana, η πλούσια παρμεζάνα Montanari, το αρωματικό ελαιόλαδο Monini και το σαλάμι Golfera, που πρόσφεραν γεύση και ποιότητα σε κάθε πιάτο.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία πέντε ετικετών ιταλικών κρασιών από τον κ. Γιώργο Λουκάκη, Food & Beverage Manager των Υπεραγορών Αλφαμέγα, ο οποίος παρουσίασε ιδιαίτερες ποικιλίες και οινικές προτάσεις. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ευρύ φάσμα ιταλικών κρασιών από τη συλλογή των καβών Αλφαμέγα.

Η βραδιά ξεκίνησε με Prosecco από το ιστορικό οινοποιείο  Santa Margherita, με 90 χρόνια ιστορίας. Στην συνέχεια σερβιρίστηκαν τα  εκλεκτά κρασιά από την Τοσκάνη, Fresscobaldi, και συνεχίστηκε με τις ξεχωριστές ετικέτες της Tenuta Ulisse, από το νότιο Αμπρούτσο. H βραδιά ολοκληρώθηκε με εκλεκτά κρασιά από το iconic οινοποιείο Piccini.

Το ιταλικό νερό της βραδιάς – Aqua Panna και San Pellegrino – προσφέρθηκε με φροντίδα από την εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης, ολοκληρώνοντας την εμπειρία των καλεσμένων.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον πλούτο και την ποιότητα της ιταλικής γαστρονομικής παράδοσης, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία των Υπεραγορών Αλφαμέγα με κορυφαίους ιταλικούς φορείς και αντιπροσώπους ιταλικών προϊόντων στην Κύπρο.

