Ηχηρή απουσία ΕΔΕΚ από τελετή διαβεβαίωσης των νέων υπουργών στο Προεδρικό, παρών το ΕΛΑΜ

Αίσθηση προκάλεσε η απουσία εκπροσώπων της ΕΔΕΚ από τη σημερινή τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της Κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε στις 09.00 το πρωί της στο Προεδρικό Μέγαρο.

Παρόλο που η ΕΔΕΚ είναι ένα από τα τρία κόμματα του Κέντρου που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ωστόσο κανένα κομματικό στέλεχος ή βουλευτής δεν παρευρέθηκε στην τελετή διαβεβαίωσης, στέλνοντας εκ νέου το μήνυμα ότι ο ανασχηματισμός του Υπουργικού Συμβουλίου δεν έλαβε υπόψη το πάγιο αίτημα της παράταξης για ενίσχυση της παρουσίας της ΕΔΕΚ και μεγαλύτερη συμβολή του κόμματος στη διακυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανασχηματισμός του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε από την Προεδρία της Δημοκρατίας την Παρασκευή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις εντός της ΕΔΕΚ, αφού αυξήθηκε η συμμετοχή του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ στο Υπουργικό Συμβούλιο με δύο υπουργούς αντίστοιχα, ενώ η ΕΔΕΚ ως συγκυβερνών κόμμα παρέμεινε με ένα υπουργείο.

Μάλιστα συγκλήθηκε εκτάκτως το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος την Κυριακή το πρωί και τα μέλη του Σώματος εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ να διευθετήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ώστε να επαναξιολογηθεί η σχέση του κινήματος με την κυβέρνηση.

Εξίσου μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία βουλευτή του ΕΛΑΜ στην τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Συγκεκριμένα, στην τελετή ήταν παρών ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λάρνακας Σωτήρης Ιωάννου.