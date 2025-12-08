Εγγραφές σαλούν εντεκαμήνου: Το 63% μεταχειρισμένα

Ξεπέρασαν τις 3 χιλ. οι εγγραφές ιδιωτικών σαλούν τον Νοέμβριο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, με το 63% των εγγραφών τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους να είναι μεταχειρισμένα.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 κατά 9,4% στις 3.195 από 2.920 τον Νοέμβριο 2024.

Όσον αφορά τις συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.172, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με 3.850 τον Νοέμβριο 2024.

Εντεκάμηνο

Σε σχέση με τους έντεκα μήνες του 2025, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 4,4% και έφτασαν τις 37.977, σε σύγκριση με 36.360 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 13.930 ή 36,7% ήταν καινούρια και 24.047 ή 63,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 22,4% στα 5.052.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 στο 42,3% (από 48,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,1% το 2024 σε 8,8% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,0% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 36,9% σε 44,3%).

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 4,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 και έφτασε τις 48.904, σε σύγκριση με 46.780 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 172 την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, από 127 την ίδια περίοδο του 2024.