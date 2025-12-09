Συναγερμός από BirdLife Cyprus για υγροτόπους Ακρωτηρίου - Έστειλαν 2 επιστολές σε Παναγιώτου και Ιωάννου χωρίς απάντηση (φώτος)

Tο BirdLife Cyprus κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια «σοβαρή και συνεχιζόμενη οικολογική κρίση» στους υγροτόπους του Ακρωτηρίου, ζητώντας από την Πολιτεία άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με τις παρατεταμένες εισροές νερού και τις ενδείξεις ρύπανσης που καταγράφονται στην περιοχή. Ο οργανισμός τονίζει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στο περιβάλλον, αλλά εξελίσσεται και σε θέμα δημόσιας υγείας.

Παρά το αυστηρό καθεστώς προστασίας της Αλυκής Ακρωτηρίου, επιτόπιες επισκέψεις του οργανισμού στις 7, 11 και 24 Νοεμβρίου 2025 αποκάλυψαν μεγάλες ποσότητες νερού σε περίοδο πλήρους ανομβρίας, στάσιμα νερά με έντονη δυσοσμία, καθώς και γεμάτους οχετούς όμβριων υδάτων χωρίς να έχει προηγηθεί βροχόπτωση. Σε αρκετά σημεία παρατηρήθηκαν εκροές νερού από εργοτάξια και αναπτύξεις, γεγονός που –κατά το BirdLife– αλλοιώνει το υδρολογικό καθεστώς και τις φυσικές διεργασίες του υγροτόπου.

Την ανησυχία ενισχύουν μετρήσεις των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες καταγράφουν αυξημένες συγκεντρώσεις του βακτηρίου E. coli σε δείγματα νερού. Η παρουσία δύσοσμων, στάσιμων και πιθανώς ρυπασμένων νερών δημιουργεί εύλογες υποψίες για παράνομες ή ανεξέλεγκτες εισροές.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η εικόνα της πανίδας. Τον Ιανουάριο 2025 καταγράφηκαν μόλις περίπου 30 φλαμίνγκο στην Αλυκή Ακρωτηρίου -ο χαμηλότερος αριθμός από την έναρξη των συστηματικών καταγραφών το 1992- όταν ο μέσος όρος των τελευταίων ετών αγγίζει τα 3.800 άτομα. Το BirdLife θεωρεί αυτή τη δραματική μείωση «σαφή ένδειξη σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας νερού».

Ο οργανισμός έχει ήδη αποστείλει δύο επίσημες επιστολές προς την Υπουργό Γεωργίας, Δρ. Μαρία Παναγιώτου, και τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, στις 4 Απριλίου και 1 Δεκεμβρίου 2025, ζητώντας στοιχεία και διευκρινίσεις. Παράλληλα, υπέβαλε καταγγελία στο Τμήμα Περιβάλλοντος για περιστατικό απόρριψης νερού από εργοτάξιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το BirdLife, μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί επίσημες απαντήσεις ούτε έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για την αποτροπή της υποβάθμισης του υγροτόπου.

Στην πιο πρόσφατη επιστολή του, ο οργανισμός επισημαίνει ότι οι εκτεταμένες τουριστικές, οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις των τελευταίων ετών –με σημαντική σφράγιση εδάφους και αυξημένες ανάγκες αποστράγγισης– φαίνεται να έχουν μεταβάλει το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής και συνεπώς της Αλυκής. Το BirdLife καλεί τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν άμεσα τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις νερού από εργοτάξια στο σύστημα όμβριων υδάτων και να λάβουν επείγοντα μέτρα για την προστασία των υγροτόπων Ακρωτηρίου.

Το BirdLife Cyprus ζητά από την Πολιτεία να απαντήσει δημόσια:

ποια είναι η προέλευση των μη φυσιολογικών εισροών νερού που καταγράφονται στην Αλυκή και τη Λίμνη Μακριά,

ποιες άδειες άντλησης, αποστράγγισης και απόρριψης νερού έχουν εκδοθεί και σε ποιους,

εάν έχουν εγκριθεί συνδέσεις εργοταξίων ή αναπτύξεων με το δίκτυο οχετών όμβριων υδάτων,

και κατά πόσο τηρούνται οι νομικά δεσμευτικοί περιβαλλοντικοί όροι έργων που έχουν υλοποιηθεί ή είναι υπό κατασκευή.

Πέρα από τη διερεύνηση, το Birdlife Cyprus, αναφέρει ότι απαιτούνται και στοχευμένα μέτρα αποκατάστασης για την ανάκτηση της φυσικής υδρολογίας και της ποιότητας του νερού της Αλυκής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. «Χωρίς τέτοια μέτρα, η κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται με απρόβλεπτες συνέπειες για αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα», προστίθεται.

«Η Αλυκή Ακρωτηρίου παρουσιάζει μια εικόνα σοβαρής περιβαλλοντικής υποβάθμισης που δεν μπορεί άλλο να αγνοηθεί. Το νερό που εισρέει χωρίς να έχει προηγηθεί βροχή, η δυσοσμία και η πτώση του αριθμού των φλαμίνγκο είναι σαφή σημάδια ότι το οικοσύστημα βρίσκεται σε κρίση», αναφέρει η Μέλπω Αποστολίδου, Διευθύντρια του BirdLife Cyprus. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ευθύνη να δώσουν άμεσα απαντήσεις και λύσεις και να εξασφαλίσουν ότι όλες οι αναπτύξεις συμμορφώνονται με τους όρους των περιβαλλοντικών αδειών τους. Χρειαζόμαστε πλήρη διερεύνηση, διαφάνεια και δημοσιοποίηση στοιχείων και άμεσα μέτρα αποκατάστασης.»

Το BirdLife Cyprus καλεί επίσης τους αρμόδιους Υπουργούς να διασφαλίσουν τη συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων στη νεοσύστατη τεχνική επιτροπή για την Αλυκή Ακρωτηρίου, ώστε η διαδικασία λήψης αποφάσεων να στηρίζεται σε διαφάνεια και επιστημονικά δεδομένα και με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων φορέων.